La Civitanovese si rinforza. Ecco l’attaccante Tassi

Quello di Edoardo Tassi, classe 1998, è il nome scelto per rinforzare l’attacco della Civitanovese. Il calciatore ha svolto l’allenamento insieme ai nuovi compagni e oggi dovrebbe essere tesserato dal club rivierasco. Tassi aveva iniziato la stagione con l’Alma Juventus Fano (Eccellenza), mentre lo scorso anno si era barcamenato tra il Rotonda (Basilicata) e il Portogruaro, prima era stato al Monte Prodeco (entrambe in Veneto). Nel passato ha militato anche con la Fermana. In carriera, Tassi non ha realizzato tanti gol, però vanta presenze in Lega Pro e D e qualche convocazione in B. Ecco quindi una pedina in più per l’attacco che ancora latita. Finora sono stati messi a segno solo 8 gol, ma grazie alle due reti realizzate a Teramo, la squadra di Alfonsi non è più la peggiore del campionato in termini realizzativi. Al di sotto c’è la Fermana (7 marcature), mentre l’Ancona è a pari livello dei rossoblù. Gettando uno sguardo su tutto il torneo, il miglior attacco è quello della Samb, capolista al fianco della Forsempronese, con 22 punti. Samb e Fossombrone differiscono per un solo gol, 19 contro 18, ma la truppa di Fucili ha in dote il capocannoniere, Francesco Casolla, che ha già trafitto gli avversari in 9 differenti occasioni. Invece la Samb può vantare Edoardo Lonardo (6 gol), Umberto Eusepi (5 gol), Sebah Kerjota (4 gol) e Valerio Baldassi (2 gol). Tornando alla Civitanovese, il capocannoniere è il centrocampista Giorgio Capece, 2 reti su rigore. Le altre 6 sono state siglate da Padovani, Cosignani, Esposito, Bevilacqua, Brunet e Buonavoglia. Certo, si è sentita l’assenza del bomber Stefano Spagna, che non ha potuto disputare nemmeno due intere partite in 11 giornate. Ma dopo 7 turni di squalifica, Spagna potrà fare ritorno domenica, alle 14.30, contro il Chieti. Al Polisportivo è previsto l’arrivo in massa dei sostenitori teatini. I neroverdi allenati da Giovanni Ignoffo sono reduci dallo 0-0 interno contro la Samb e con 20 lunghezze occupano la quarta posizione della graduatoria. Da poco, il Chieti ha ufficializzato l’ingaggio di Dardan Vuthaj, ex Foggia, Novara e Crotone. Ai tifosi provenienti dall’Abruzzo è stata disposta la prevendita su "Ciaotickets.com" e qui sono disponibili 650 tagliandi.

Francesco Rossetti