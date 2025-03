La Civitanovese tra luci e ombre: "È solida, ma davanti serve di più"

"La Civitanovese è una squadra solida, ma deve fare qualcosa in più in fase offensiva. Tuttavia non perdere aumenta l’autostima". È il giudizio di Manolo Manoni, ex allenatore di Sambenedettese, Sangiustese, Alma Juventus Fano e Castelfidardo, che domenica scorsa era al Polisportivo per assistere al match tra i rossoblù locali e la Vigor Senigallia.

La gara, priva di cartellini e di particolari emozioni, è terminata a reti bianche: "È stata – commenta Manoni – una partita molto equilibrata e combattuta. In questo momento i punti valgono tanto, perciò la paura di perdere ha fatto la differenza. Poi, anche le condizioni del campo hanno inciso parecchio. Nel primo tempo mi ha deluso la Vigor, ma nella ripresa mi aspettavo qualcosa in più dalla Civitanovese. La squadra locale aveva condotto un buon primo tempo, rendendosi pericolosa con la traversa di Passalacqua e il diagonale di Rasic". I cambi dei rossoblù di casa non hanno apportato sostanziali migliorie. "Sì – commenta Manoni –, ma colpevolizzare l’uno o l’altro non serve. Tutto il collettivo è mancato nella ripresa. Forse Padovani avrebbe potuto fare coppia con Rasic nel secondo tempo, ma mi rendo conto che chi ha a che fare con questi giocatori per tutta la settimana sa bene come impiegarli".

Per la Civitanovese si tratta però del secondo cleen sheet consecutivo, nonché del quarto risultato utile. "Infatti – aggiunge Manoni – non perdere è molto importante. La Civitanovese si sta dimostrando una squadra solida. Rispetto alla prima parte del torneo, magari ha acquisito ancora più solidità, ma sul piano offensivo forse sta facendo meno. Deve migliorare da questo punto di vista. Volendo fare un confronto con le dirette concorrenti, il Sora, ad esempio, produce di più sul piano del gioco, però è meno solida. Per quanto riguarda l’organico, credo che i rossoblù siano superiori a Fermana e Isernia, ma non al Notaresco che ha alcuni elementi di grande esperienza. Ritengo che quella di Senigagliesi sia una rosa alla pari del Roma City, anche in fatto di fisicità".

Nel prossimo turno, Visciano e soci saranno ospiti dell’Isernia, fanalino di coda insieme alla Fermana, che domenica ha perso con onore in casa della capolista Sambenedettese. "Gli adriatici – conclude Manoni – devono vincerla per tenere lontana la stessa formazione molisana. Si può sperare anche nella salvezza diretta, perché c’è un calendario con tanti scontri diretti".