La classifica degli istituti superiori ’Leopardi’ e ’Gentili’ scuole al top

Per ben quattro volte sul podio, il liceo "Leopardi" di Recanati è quello che in provincia si distingue tra le scuole che offrono la migliore preparazione per l’Università: primo posto per l’indirizzo classico e l’indirizzo linguistico, secondo posto per l’indirizzo scientifico, terzo posto per l’indirizzo scienze umane. Tra quelle che preparano ad un positivo ingresso nel mondo del lavoro, invece, svettano al primo posto l’Ite Gentili di Macerata (indirizzo economico), il "Divini" di San Severino (indirizzo tecnico – tecnologico), il "Varnelli" di Cingoli (Istituti professionali servizi) e il "Mattei" di Recanati (industria e artigianato).

Questo il quadro che emerge dall’indagine Eduscopio 2023, frutto del gruppo di lavoro della Fondazione Agnelli, coordinato da Martino Bernardi, che ha analizzato i dati di 1 milione e 326mila diplomati italiani di 7.850 scuole, in tre successivi anni scolastici (20172018, 20182019, 20192020). Per quanto riguarda l’Università due i parametri fondamentali sulla base dei quali si forma poi un indice specifico in base al quale viene redatta la graduatoria: la valutazione all’esame di Stato e, soprattutto, i percorsi universitari al primo anno da immatricolati (anni accademici 2018-19, 2019-20, 2020-21), a partire dal numero di esami superati e dalla media dei voti ottenuta. In questo caso sono stati presi in esame solo i licei e gli istituti tecnici che mandano un congruo numero di diplomati all’università (almeno 1 su 3).

Per quanto riguarda i licei, per l’indirizzo classico al primo posto si colloca il "Leopardi" di Recanati, al secondo il "Leopardi" di Macerata e al terzo il "Filelfo" di Tolentino. Quest’ultimo è una positiva sorpresa: a dispetto della sua collocazione in uno stabile inadeguato, oggetto di frequenti polemiche, si colloca anche al primo posto per l’indirizzo scientifico, seguito dal "Leopardi" di Recanati e dal "Galilei" di Macerata. Per l’indirizzo scienze umane al primo posto il "Leopardi" di Cingoli, seguito dal "Matteo Ricci" di Macerata e dal "Leopardi" di Recanati. L’indirizzo linguistico vede al primo posto il "Leopardi" di Recanati, seguito dal "Leopardi" di Cingoli e dal "Leonardo da Vinci" di Civitanova. Per gli istituti tecnici ad indirizzo economico, al primo posto c’è l’Ite "Gentili" di Macerata, seguito dall’"Antinori" di Camerino e dal "Corridoni" di Civitanova. Per quelli ad indirizzo tecnologico, in testa il "Bramante – Pannaggi" di Macerata, seguito dal "Garibaldi" di Macerata e dal "Matteo Ricci" di Macerata.

Rispetto all’ingresso nel mondo del lavoro, i parametri di riferimento sono la percentuale dei diplomati "occupati" (che hanno lavorato per più di sei mesi in due anni dal diploma) in rapporto ai diplomati che non si sono immatricolati all’università; e la coerenza tra studi fatti e il lavoro svolto. In questo caso per l’indirizzo economico troviamo ancora al primo posto l’Ite "Gentili" di Macerata, seguito dal "Corridoni" di Civitanova e dal "Matteo Ricci" di Macerata. Per l’indirizzo tecnologico, sul gradino più alto c’è il "Divini" di San Severino, seguito dal "Mattei" di Recanati e dal "Garibaldi" di Macerata. Nei professional-servizi, al primo posto il "Varnelli" di Cingoli, seguito dal "Garibaldi" di Macerata e dal "Corridoni" di Corridonia, mentre nell’indirizzo industria-artigianato al primo posto c’è il "Mattei" di Recanati, il plesso "Ercoli" dell’Ipsia "don Pocognoni" a Camerino e il "Corridoni" di Corridonia.