La classifica degli stipendi. Retribuzioni sotto la media, 28.512 euro lordi l’anno

Nel 2022 in provincia di Macerata le retribuzioni medie sono migliorate, ma sono sempre al di sotto della media nazionale. Questa la situazione che emerge dal report 2023 "JP Geography Index" dell’Osservatorio JobPricing che analizza le differenze retributive tra le varie regioni e province italiane, compilando classifiche elaborate tenendo come riferimento la Retribuzione globale annua lorda (Rga), ottenuta dalla somma tra retribuzione fissa e retribuzione variabile effettivamente percepita dai lavoratori. In provincia la retribuzione lorda media è di 28.512 euro, valore che ci colloca al 62° posto (su 107), in miglioramento di quattro posizioni, e che – fatta pari a 100 la media nazionale, 30.830 euro – registra un indice di 92,5 (inferiore di 7,5 punti). Meglio di Macerata le province di Ancona, con una Rga media di 30.263 euro, al 35° posto, in miglioramento di una posizione, con un indice di 98,2 (1,8 al di sotto della media nazionale); e quella di Ascoli, con una Rga media di 28.686 euro, al 58° posto, in peggioramento di tre posizioni. Seguono la nostra, le province di Pesaro, con una Rga media di 27.963 euro, al 69° posto, stabile, e Fermo, con una Rga di 26.990 euro, all’87° posto, ma in miglioramento di 11 posizioni, con un indice di 87,5. La media regionale delle Marche è data da una Rga media di 28.852 euro: i dorici sono i più ricchi visto che solo la provincia di Ancona la supera, mentre tutte le altre sono al di sotto. La "mappa nazionale degli stipendi" presenta differenze anche molto significative. Le retribuzioni più elevate sono in provincia di Milano: 36.952 euro, quasi 18 punti al di sopra della media nazionale. In coda alla classifica, all’ultimo posto, troviamo la provincia di Ragusa, con una Rga pari a 24.129 euro.