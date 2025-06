La classifica dei teatri di tradizione. Il ministero promuove lo Sferisterio: "Punteggio più alto nella categoria"

Lo Sferisterio svetta nella classifica nazionale dei teatri di tradizione, stilata dal ministero della Cultura. Salendo da 25,5 a 28 punti complessivi, Macerata si pone al vertice della graduatoria, "ponendo ottime basi per il futuro dell’arena", commentano dall’Associazione Sferisterio. Il progetto artistico triennale presentato dalla sovrintendente Lucia Chiatti e dal direttore artistico Marco Vinco, approvato dal cda, convince appieno il ministero e "ottiene il punteggio più alto fra gli enti della sua categoria. Considerato infatti che al primo posto assoluto rimane la Fondazione Haydn di Bolzano e Trento, unico caso in Italia ad accorpare in sé un’istituzione concertistica ed un teatro di tradizione, l’Associazione Arena Sferisterio ottiene il punteggio più alto fra gli enti della sua categoria in Italia". Sotto la lente del ministero alcuni criteri "come qualità della direzione artistica, continuità e affidabilità gestionale, azioni di educazione, fidelizzazione e sviluppo del pubblico, progetti legati all’accessibilità, sviluppo di azioni con soggetti del sistema culturale, qualità del personale artistico e dei progetti artistici in riferimento anche al carattere multidisciplinare e all’innovazione. Un risultato storico, mai ottenuto prima – commentano dall’Associazione Arena Sferisterio –, considerando sia il prestigio delle altre istituzioni in gara, sia la grandezza delle altre città con cui Macerata si confronta, spesso molto più popolose e a maggiore vocazione turistica". Il riconoscimento arriva a meno di un mese dal via alla 61esima stagione lirica, in programma dal 18 luglio al 10 agosto.