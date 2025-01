La classifica del cemento. A Civitanova il dato record, quasi doppiata Macerata

Alla data del 31 dicembre 2023 Civitanova aveva consumato quasi un quarto – esattamente il 23,23% – del suo territorio, tanto vale la superficie con una copertura artificiale (fabbricati, edifici, infrastrutture, ecc.). Alle sue spalle, sul podio ma distanziate, Porto Recanati (18,18%) e Montecosaro (con il 13,56%). Macerata si colloca al quarto posto, ma con un valore di poco superiore alla metà della città rivierasca (12,39%), prima di Corridonia (11,24%), Potenza Picena (10,69%), Morrovalle (10,34%), Montecassiano (10,17%), Pollenza (9.76%) e Monte San Giusto (9,52%).

Questo il quadro che emerge dalla mappa messa a punto da Arpa Marche sulla base dei dati del Rapporto "Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici" a cura del Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente (Snpa), che assicura le attività di monitoraggio del territorio. Una situazione che fotografa gli squilibri demografico-territoriali che si sono formati e consolidati nel tempo: la maggior parte dei comuni con un elevato consumo di suolo sono quelli della fascia costiera e della bassa collina, dove si concentra la maggior parte della popolazione, mentre quelli in cui il consumo è molto basso sono tutti nella fascia montana: il più virtuoso è Castelsantangelo sul Nera che ha consumato solo lo 0,97% del suo territorio, seguito da Monte Cavallo (1,12%), Bolognola (1,24%), Sefro (1.3%) e Visso (1,65%).

La vera e propria "esplosione" di alcuni comuni è legata al fatto che in tanti hanno scelto di vivere in centri più piccoli, ma non lontani da quelli maggiori, perché i prezzi delle abitazioni sono spesso inferiori. Si aggiunga che il sisma del 2016 ha spinto verso la costa molti dei residenti nei comuni del cratere: una parte di questi ha deciso di rimanere, senza alcuna intenzione di tornare da dove sono venuti. Ovviamente, va evidenziato che anche l’infrastrutturazione (strade, ferrovie, ecc.) è più diffusa e marcata nella fascia costiera, dove si sono moltiplicate non solo le case, ma anche centri commerciali e postazioni di vendita di vario genere. In questo scenario i centri storici hanno perso sempre di più la loro funzione residenziale: al loro interno, ormai, si trova una piccola quota di abitanti. Naturale che tutto questo crei qualche problema, e forse non sarebbe male fare qualche riflessione. Tra il 2006 e il 2023, in provincia di Macerata sono stati consumati 1.140 ettari di suolo, una media di 67 ettari l’anno: la copertura artificiale del suolo legata, ha raggiunto la ragguardevole soglia di 15.783 ettari, il 5,69% del totale della superficie della provincia (nel 2006 erano 14.643, il 5,25% del totale). Nel 2023, nelle Marche sono stati consumati 216,4 ettari (2,16 chilometri quadrati) in più di suolo rispetto al 2022, un incremento dello 0,2%, linea con quello nazionale. Nel medesimo anno il consumo di suolo totale ha raggiunto 65.144 ettari complessivi (651,4 chilometri quadrati), corrispondenti al 6,98% dell’intera superficie regionale.

"La perdita dei servizi ecosistemici legata al consumo di suolo – rileva l’Arpa – non è solo un problema ambientale, ma anche economico: nel 2023 la riduzione del cosiddetto effetto spugna, cioè la capacità del terreno di assorbire e trattenere l’acqua e regolare il ciclo idrologico, secondo le stime, costa al Paese oltre 400 milioni di euro all’anno".