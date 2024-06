La classifica del clima e la canicola

Giannangeli

Davanti a noi ci sono soltanto Imperia, incoronata regina del clima ideale, Biella e Agrigento immediatamente ai lati del trono, Cuneo e Macerata si possono considerare invece delle nobili dame che completano la corte. Quindi non fa tanto caldo d’estate, con solo quattro giorni l’anno scorso di temperature tropicali pur non stando ai Tropici, e non fa neppure troppo freddo d’inverno, perché nel 2023 la temperatura non è mai scesa sotto la soglia dei 3 gradi, e lo slittino non l’abbiamo spostato dal garage. Le piogge torrenziali non sappiamo cosa siano, con appena cinque giorni di precipitazioni oltre i venti millimetri, l’ombrello certo che lo tiriamo fuori, ma senza sciuparlo. E l’umidità poi, cosa vuoi che sia, con ben cento giorni di cosiddetto "comfort". I dati presi in considerazione per una valutazione media generale sono molti e il periodo altrettanto esteso, perché abbraccia tutti gli anni Duemila. Allora c’è proprio da crederci che il clima è invidiabile, ma d’altra parte lo sappiamo che qui si sta bene. Quelli che se lo ricordano – un modo elegante per dire chi è più in là con gli anni – potranno testimoniare pure che fino a trenta, quarant’anni fa, si stava ancora meglio, soprattutto d’estate, tranne qualche rara eccezione, ma il cambiamento climatico arriva per tutti e anche Macerata non può considerarsi esente da un peggioramento globale. Per questo un tale quasi primato va conservato gelosamente, con attenzione e attraverso politiche che devono andare nella direzione della tutela del territorio, in tutti i sensi. Solo attraverso questa cura, che in verità comincia ancora prima, dentro le mura domestiche, con la consapevolezza che ambiente non è solo una parola che come il blu sta bene su tutto, possiamo pensare di difendere la posizione.