La classifica della ricchezza. Camerino supera tutti i Comuni. Nell’entroterra si soffre di più

Con un reddito medio pro capite di 25.893 euro, è Camerino il comune più ricco della provincia di Macerata, mentre Monte Cavallo, il cui reddito medio pro capite è di 17.129, è quello più povero. Questo almeno dicono i dati inerenti alle dichiarazioni dei redditi 2024 (quindi riferiti all’anno di imposta 2023), quali emergono dalla mappa interattiva, realizzata dalla piattaforma editoriale Withub, dall’elaborazione dei dati del Ministero economia e finanza (Mef) e pubblicata dal Corriere della Sera. Al secondo posto Macerata, con 24.917 euro, al terzo Civitanova con 23.269 euro, seguita da Porto Recanati, 23.093 euro, e Recanati, 23.067 euro.

Nelle posizioni di coda, oltre a Monte Cavallo, ci sono Poggio San Vicino (17.412 euro), Gualdo (17.657 euro) Monte San Martino (18.096 euro) e Serravalle del Chienti (18.685 euro). Una "geografia della ricchezza" che, come sempre, va assunta con cautela: i valori, infatti, fanno riferimento alla dichiarazione dei redditi e, quindi, conta molto la fedeltà fiscale dei contribuenti. Si aggiunga che, trattandosi di valori medi, basta la variazione significativa anche di una sola situazione contributiva piuttosto rilevante a modificare al rialzo, o al ribasso, la quantità di reddito pro capite.

Tuttavia il quadro generale serve a rendere l’idea di una provincia che deve ripensare se stessa, considerato il fatto che solo i primi due comuni, Camerino e Macerata, hanno un reddito medio pro capite più alto di quello medio nazionale che, stando alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche (Irpef) e dichiarazioni Iva per l’anno di imposta 2023 è di 24.830 euro. Tutti gli altri, esclusi quelli sopra richiamati, presentano valori più bassi, in diversi casi molto più bassi.

Fatta eccezione per Caldarola che, sia pure di poco, registra una reddito medio pro capite di 23.048 euro, tutti gli altri comuni oscillano tra valori di poco superiori ai 18mila euro e di poco superiori ai 22mila euro. Oltre a Serravalle del Chienti e Monte San Martino, supera di poco i 18mila euro anche Penna San Giovanni; sopra ai 19mila euro troviamo Sant’Angelo in Pontano, Cessapalombo, Fiastra, Visso, Castelsantangelo sul Nera, Bolognola e Ripe San Ginesio. Sono dodici, invece i comuni in cui il reddito medio pro capite supera i 20mila euro: Morrovalle, Monte San Giusto, Mogliano, Colmurano, Urbisaglia, Apiro, Serrapetrona, San Ginesio, Ussita, Camporotondo di Fiastrone, Sarnano e Gagliole; tredici, invece, quelli che vanno oltre i 21mila: Montecosaro, Corridonia, Loro Piceno, Treia, Montefano, Cingoli, Esanatoglia, Fiuminata, Potenza Picena, Montelupone, Appignano, Petriolo e Valfornace. Infine, undici i comuni in cui il reddito medio pro capite è sopra ai 22mila euro: Pollenza, Tolentino, Belforte del Chienti, San Severino, Matelica, Castelraimondo, Muccia, Montecassiano, Pieve Torina, Sefro e Pioraco.

E va anche rilevato che i comuni più poveri, a dispetto di Camerino che è la più ricca, sono piccoli centri dell’entroterra, cioè ricadenti in quell’area che più di altre ha risentito delle conseguenze del terremoto e che è soggetta allo spopolamento. Tra i capoluoghi marchigiani, in testa c’è Ancona, con un reddito imponibile pro capite di 25772 euro. Seguono Pesaro con 24.938, Macerata con 24.917 euro, Ascoli con 24.716 euro e Fermo con 21.931 euro. Nella graduatoria nazionale in testa alla classifica c’è il comune di Portofino, con un reddito medio pro capite di oltre 94mila euro, valore condizionato dal fatto che è in questo centro della Liguria che Piersilvio Berlusconi ha spostato redditi e patrimonio.

Seguono altri piccoli centri, prima di trovare, all’ottavo posto, una città importante come Milano, con un reddito medio pro capite di quasi 39mila euro, valore stellare rispetto a quelli della nostra provincia.