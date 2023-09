La Clementoni festeggia 60 anni a Recanati: tre eventi per bambini

Le Marche, e Recanati in particolare, è terra di grandi imprenditori e dopo l’FBT, la grande azienda di prodotti audio professionali, ecco che a festeggiare 60 anni di attività e di grandi successi è la Clementoni, oggi leader nell’ideazione e produzione di giocattoli educativi. La sua storia è iniziata in un garage di Recanati nel 1963 ed è proprio per ripercorrere le tappe salienti di questo percorso che l’azienda ha deciso di creare un’esposizione nell’atrio del municipio sabato e domenica in collaborazione con il Comune di Recanati. In collaborazione con i "simpatici scienziati" dell’associazione Leo Scienza, sono in programma tre eventi dedicati a tutti i bambini dai 5 ai 10 anni. "Alla scoperta della scienza" è uno spettacolo interattivo che coinvolgerà i bambini in esperimenti e reazioni chimiche spettacolari. "Per raccontare una storia di gioco e lavoro lunga 60 anni – racconta Pierpaolo Clementoni – non potevamo che iniziare da Recanati perché per noi il supporto del territorio è fondamentale, è qui che abbiamo le nostre origini e da qui portiamo avanti con entusiasmo un’avventura sempre nuova e proiettata al futuro. Da sempre i bambini sono al centro del nostro impegno quotidiano, ed è a loro che vogliamo dedicare questo primo appuntamento". L’esposizione "60 ANNI da scoprire e rivivere insieme" è un viaggio che parte dal primo gioco da tavolo creato da Mario e Matilde Clementoni, "La Tombola della Canzone", passando da pietre miliari come il Sapientino, con cui nel 1967 nasce la filosofia dell’"imparare giocando" per arrivare ai giochi di oggi, pensati sia per il divertimento dei più piccoli sia per il coinvolgimento e la condivisione di tutta la famiglia. La partecipazione al laboratorio è libera con numero di posti limitato, per accedere è quindi necessaria l’iscrizione ad uno dei 3 eventi su Eventbrite. "Siamo estremamente felici di ospitare i festeggiamenti per i 60 anni di Clementoni, un’icona nel settore dei giocattoli educativi – afferma Rita Soccio, assessora alle Culture –. Da sei decenni, Clementoni ha mantenuto un profondo legame con il territorio, riflettendo il ‘Genius Loci’ che rende speciale la nostra comunità. Auguriamo all’Azienda un felice anniversario sperando di poter continuare a collaborare per promuovere l’innovazione, l’apprendimento per la gioia delle future generazioni".

Antonio Tubaldi