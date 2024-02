La Cluentina tenta il colpo grosso ma il Potenza Picena recupera

POTENZA PICENA

CLUENTINA

POTENZA PICENA: Giachetta; Rossini, Clemenz (dall’81’ Palacios), Perfetti (dal 55’ Nardacchione), Cerquozzi, Nasif, Vecchione, Micheli, Prosperi (dal 55’ Morbidelli), Giaccaglia (dal 71’ Perrella), Ruggeri. All.: R. Natali.

CLUENTINA: Ponzelli; Brandi, Giaconi (dal 63’ Cappelletti), Marcantoni, Menghini, Foglia (dal 63’ Pagliarini), Mongiello (dal 63’ Scoccia), R. Mancini, Ribichini, A. Mancini, Salvati. All.: P. Canesin.

Arbitro: Monterubbiano di Fermo.

Reti: 69’ A. Mancini 84’ Morbidelli.

Note: ammoniti Giaccaglia, Clemenz, Morbidelli, Ruggeri, Menghini Marcantoni, Giaconi e Foglia. Recupero: 2’ pt - 5’ st. Spettatori 300 circa.

POTENZA PICENA

Il Potenza Picena manca ancora una volta l’appuntamento con la vittoria, cogliendo un pareggio in rimonta che di fatto serve poco o nulla alla propria classifica, dove resta mestamente in ultima posizione, mentre il punto conquistato permette alla Cluentina di confermarsi nelle zone tranquille. I giallorossi possono recriminare perché hanno centrato due pali clamorosi, si sono divorati un paio di occasioni con Prosperi e Ruggeri, e hanno preso gol su una indecisione di Giachetta.

Nel primo tempo i ragazzi di Natali spingono con grande incisività, ma mancano negli ultimi metri un po’ per sfortuna perché il corner di Giaccaglia si stampa sul palo al 16’, ma un po’ per imprecisione quando al 25’ Prosperi in spaccata spaccata manda alto a porta sguarnita. La Cluentina si affida alle ripartenze e l’occasione più grande capita al 43’ a Menghini che però spara addosso a Giachetta in uscita.

Nella ripresa al 59’ Ruggeri si divora di testa il vantaggio su un bel traversone di Rossini, poi al 69’ Andrea Mancini realizza l’inaspettato vantaggio ospite con un beffardo calcio di punizione su cui Giachetta non è perfetto.

Il pari arriva all’84’ con Morbidelli, scaltro nel risolvere una mischia. Poi all’89’ un diagonale di Perrella finisce a lato di poco ed al 93’ un calcio di punizione di Nardacchione si stampa sul palo dopo una deviazione di un difensore biancorosso.