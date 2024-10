La Cna pensionati a Cingoli. Dibattito su sanità e servizi

Momenti di cordialità e di condivisione delle politiche d’interesse della categoria alla festa regionale dei pensionati della Cna, a Cingoli: ben 295 i partecipanti provenienti dalle cinque province marchigiane. Con loro, per la Cna pensionati, il segretario nazionale Mario Pagani, Giancarlo Sperindio, presidente regionale e Sergio Giacchi, segretario; per la Cna Marche il presidente Paolo Silenzi e il segretario Moreno Bordoni, con i dirigenti territoriali delle Cna e del patronato Epasa Itaco, direttrice regionale Stefania Santini. Dopo l’arrivo, i convenuti hanno effettuato un giro nella città, con le guide messe a disposizione dal Comune, presenti il sindaco Michele Vittori e il vice Monaldo Vignati. La visita si è articolata tra le bellezze storico-artistiche locali, tra cui la celebre Madonna del Rosario e Santi di Lorenzo Lotto e la mostra del pittore Carlo Cecchi. L’importanza della manifestazione è stata accentuata dagli interventi di Pagani, che ha affrontato diversi temi di attualità: sanità pubblica, pensioni e inflazione, servizi ed economia ("silver economy") costituita dalle risorse accantonate o possedute dalla fascia della popolazione anziana. Particolare attenzione ai problemi dell’entroterra, ai territori che affrontano sfide specifiche e che necessitano di politiche dedicate. "Nella stupenda giornata trascorsa a Cingoli – ha poi dichiarato Gattari – abbiamo affrontato temi centrali per la nostra comunità come la sanità, un ambito su cui i nostri pensionati sono molto attenti". Pima del pranzo, il ballo risorgimentale in costume dell’associazione "Cingoli 1848".