La comandante pallavolista "A caccia degli Europei con la nazionale delle polizie"

di Paola Pagnanelli

Per lavoro indossa la divisa da comandante della polizia locale di Cingoli, per passione quella di pallavolista della nazionale delle polizie. Marzia Paulini è stata un nome nel volley locale, e non ha mai smesso di amare e praticare questo sport. Neanche ora, che è mamma e ufficiale della municipale, ha voluto appendere le ginocchiere al chiodo: "Gioco con la Puma volley nel campionato Csi, e a luglio andremo alle nazionali di Maranello. E poi è arrivata anche questa opportunità della nazionale polizie – racconta lei –. Sono stata contattata tramite Facebook da uno degli organizzatori, l’attività era ripartita dopo qualche anno di stop prima con la squadra maschile, e poi con quella femminile, e hanno deciso di coinvolgere anche me". La nazionale di pallavolo polizie d’Italia arruola giocatori di tutte le forze dell’ordine, e dalla provincia schiera, oltre a Marzia Paulini, anche Samanta Compagnucci di Urbisaglia. "Siamo state convocate, ci sono stati i raduni a Milano con il presidente, Orazio Soriego, e con le altre giocatrici che vengono soprattutto dal nord Italia. Ci sono tornei amichevoli due o tre volte l’anno. La squadra maschile a giugno parteciperà agli Europei, a Torino, e noi ora inizieremo la preparazione per le qualificazioni in vista degli Europei del 2024". Nonostante gli impegni lavorativi e familiari, il comandante Paulini non molla, "anche perché questo della nazionale è un ambiente bellissimo. Nostra madrina ad alcuni eventi è Simona Rinieri, per i maschi c’è Paolo Cozzi. Siamo tutte persone che lavorano nello stesso ambito, tutte con famiglie e impegni, ma con la passione per lo sport e la voglia di scendere in campo per un’esperienza formativa e divertente. Anche quello della polizia locale è un lavoro di squadra".

Un gioco di squadra in cui il comandante Paulini è un punto di forza, circondata sempre da una grandissima stima da parte dei colleghi, così come lo è stata quando, da opposta, giocava a pallavolo partendo da Macerata, con Bulli & Pupe e Montalbano, e poi Fermo, Fabriano, Tolentino, Corridonia, San Severino e Casette d’Ete, arrivando fino alla B1. Ora, con la nuova divisa della nazionale potrebbe arrivare anche agli Europei. "L’associazione è nata nel 2019 – spiega Orazio Soriero, sovrintendente esperto della polizia municipale di Milano e presidente della società –. Con la squadra maschile a giugno saremo impegnati nel campionato europeo, a Torino, con altre sette nazioni: un appuntamento a cui ci prepariamo da oltre due anni. Con la squadra femminile a settembre inizieremo la preparazione, per poi partecipare alle qualificazioni in Olanda, a marzo, sperando di arrivare al campionato che si giocherà in Francia a settembre 2024. Facciamo tutto usando le ferie e risorse personali, perché ci piace portare in alto il nome dell’Italia e delle divise che indossiamo".