"La commedia", una serata da ridere con Ale & Franz

Ale & Franz approdano con "La commedia" venerdì, alle 21.15, all’Auditorium Benedetto XIII di Camerino. "Due uomini di mezza età – si legge nelle note di regia –. L’incontro causale in un parco. I soliti discorsi di circostanza che lentamente prendono forma e confluiscono in un unico argomento: l’amore. L’amore che mantiene sempre giovani, che arriva a qualunque età. L’amore con la A maiuscola! Una trepidazione che è impossibile controllare, perché, al cuor non si comanda, mai! Però…". Sul palco Ale e Franz, accompagnati da Rossana Carretto e Raffaella Spina, sono artefici di un intreccio esplosivo di risate, colpi di scena e reazioni comiche a catena, in uno spettacolo scritto da Francesco Villa e Alessandro Besentini con Alberto Ferrari che firma anche la regia e Antonio De Santis. Biglietti nei ticket store del circuito Amat/Viva Ticket, su vivaticket.com e alla biglietteria dell’auditorium località Colle Paradiso (0737/431401).