La commedia Zì Annetta fa il pieno di applausi al ’Lanciano Forum’

Grande successo al Lanciano Forum di Castelraimondo con la compagnia Teatro Club Amedeo Gubinelli di San Severino. La commedia del maceratese Mario Affede, indimenticato autore dialettale molto versatile, dal titolo Zì Annetta, è stato un vero e proprio divertimento. Frizzante, spiritosa, leggera la performance del cast che ha interpretato la pièce in maniera credibile, divertente e pienamente rigorosa sui tempi comici. La commedia, rivisitata dal regista Alberto Pellegrino, è una commedia scritta con garbo, che presenta uno dei tanti quadri familiari degli anni 30 del secolo scorso. A tratti è esilarante e molto divertente, ma soprattutto mette in luce le vere aspirazioni, i sentimenti, i valori di tante persone a noi lontane ma i cui insegnamenti non sono andati perduti. Ora tanta attesa per una commedia del tutto differente, che andrà in scena stasera alle 21.15: La ’Cenerentola Maritara’ di Manlio Santanelli, per la regia di Francesco Facciolli e con la straordinaria interpretazione di Scilla Sticchi.