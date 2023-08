La Compagnia Begherè porta il circo-teatro a Loro Piceno al Friku Festival

Al Friku Festival, sabato alle 21.15 al Parco St. Nikolaj di Loro Piceno, arriva il circo-teatro della Compagnia Begherè, con "Rendez vous", lo spettacolo vincitore del 1° Premio al Ferrara Buskers Festival, presentato anche in vari festival internazionali. "Tra virtuosismi circensi e dispetti, lo scontro tra una coppia di artisti si trasforma in un intreccio e tutto il pubblico è trascinato nella comica euforia del primo appuntamento – spiegano gli organizzatori –. Una tavola imbandita esce fuori da una valigia, tra forchette e mutandoni, volano in aria piatti, bottiglie, bicchieri! Uno spettacolo che colpisce con la sua delicatezza e utilizzando il linguaggio universale del corpo". In caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà al teatro comunale. Ingresso libero. La rassegna prosegue con i clown e i maghi della Compagnia L’Abile Teatro mercoledì prossimo a Belforte, il poeta della bolle di sapone Alekos e i circensi del Duo Flosh il 13 e il 19 agosto a Gualdo.