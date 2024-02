La Comunità Monti Azzurri ha bisogno di un educatore

Ente del terzo settore cerca un/a educatore/ice part time per assistenza socio-educativa domiciliare nei comuni compresi nell’ambito della Comunità Montana dei Monti Azzurri. Richiesta laurea in Educazione Professionale, Scienze dell’Educazione, Psicologia, Servizio Sociale, Sociologia codice offerta 20514, scadenza 10 febbraio). Panificio cerca un fornaio anche prima esperienza disponibile in orari notturni. Sede di lavoro: San Severino (codice offerta 148661, scadenza 10 febbraio). Azienda settore metalmeccanico cerca un/a apprendista ragioniere/a. Sede di lavoro: zona Macerata. (codice offerta 28511, scadenza 10 febbraio). Bar di Esanatoglia cerca un/a barista anche prima esperienza (codice offerta 323357, scadenza 12 febbraio). Azienda settore alimentare cerca un/a impiegato/a amministrativo/a addetto/a alla gestione degli ordini (diploma/laurea). Conoscenze informatiche e inglese. Sede San Severino (codice offerta 394830, scadenza 17 febbraio). Cv a: centroimpiegotolentino.ido@regione.marche.it inserendo il codice offerta 20514.