La comunità peruviana e Leone XIV: "Figura legata alla nostra gente"

Grande felicità della comunità peruviana di Civitanova per l’elezione di papa Leone XIV. "Con profondo rispetto e sincera devozione, a nome del Centro interculturale italo peruviano Civitanova Marche/Italia, esprimo la nostra immensa gioia per l’elezione di Robert Francis Prevost a Pontefice". Sono le parole di Fernando Panta Merino, presidente dell’associazione.

La figura di Robert Francis Prevost è profondamente legata alla città di Chiclayo, al nord del Perù, distante 770 chilometri dalla capitale Lima "dove ha servito – ricorda Fernando Panta Merino – per molti anni come vescovo e rappresenta per tutti noi un simbolo di umiltà, di vicinanza al popolo e di autentico spirito pastorale. Chiclayo, conosciuta come la capitale dell’Amicizia del Perù, è orgogliosa di aver accolto un uomo che oggi guida la Chiesa universale con semplicità e verità evangelica". Quanto al sentimento della comunità di peruviani di Civitanova "questa elezione – dice ancora il responsabile dell’associazione civitanovese – è fonte di grande onore e di rinnovata speranza. Accogliamo il nuovo Santo Padre con affetto e preghiera, certi che il suo pontificato sarà illuminato dalla giustizia, dalla misericordia e dalla pace e auguriamo a Sua Santità un cammino ricco di grazia, forza spirituale e amore per tutta l’umanità".

Anche dalla comunità peruviana si registra un’accoglienza carica di speranza e fiducia verso il papato appena iniziato con l’elezione di Leone XIV.