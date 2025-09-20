La risposta che serviva

Valerio Baroncini
La risposta che serviva
Macerata
CronacaLa Conceria del Chienti diventa green
20 set 2025
LUCIA GENTILI
Cronaca
La Conceria del Chienti diventa green

Tolentino, 20 milioni di euro investiti per ridurre i consumi "Siamo un modello".

Per approfondire:

Completato il progetto di trasformazione "Ctc 100+100" della Conceria del Chienti, un investimento di oltre 20 milioni di euro che ha reso lo stabilimento di Tolentino "un modello di innovazione e sostenibilità per il settore" spiega l’azienda. "Già nel 2024, a parità di volumi, abbiamo registrato un abbattimento dei consumi: -72% di metano, -54% di acqua e -27% di energia elettrica – aggiunge –. Questa operazione di ristrutturazione e rilancio, avviata a fine 2022 e sostenuta da partner pubblici e privati e dal Fondo Salvaguardia Imprese, rappresenta un nuovo paradigma per il made in Italy, trasformando Ctc in un vero e proprio Centro tecnologico per lo sviluppo e la produzione sostenibile di pelli". L’assetto societario vede Ast Sustainability come socio di maggioranza (51%) e Invitalia (49%), intervenuta attraverso il Fondo Salvaguardia Imprese. Il piano di investimenti è stato sostenuto da 10 milioni di euro immessi dagli azionisti, 2 milioni a fondo perduto dalla Regione, 3,49 milioni a fondo perduto dal Fondo transizione industriale del ministero delle imprese e 4,5 milioni di finanziamento da Intesa Sanpaolo. Queste risorse hanno dato vita a un ammodernamento tecnologico totale, "trasformando lo stabilimento tolentinate in una fabbrica 5.0, digitale e interconnessa, con macchinari all’avanguardia" spiegano dalla Conceria. "Quando abbiamo avviato questo percorso – precisa l’amministratore delegato Marco Luppa – ci siamo posti l’obiettivo di non salvare semplicemente un’azienda, ma di creare un nuovo paradigma. Oggi presentiamo i primi frutti di questo lavoro".

