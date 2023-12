"La Conceria del Chienti sarà l’avanguardia del settore"

L’assessore regionale alle attività produttive Andrea Maria Antonini (nella foto) ha visitato la Conceria del Chienti Ctc di Tolentino. E ha apprezzato i diversi cantieri aperti grazie anche al contributo della Regione: un importante piano di investimenti, all’interno del progetto "Energie rinnovabili Ctc 100 + 100", superiore a 15 milioni di euro, che riguarda la rigenerazione dello stabilimento storico, oltre l’ammodernamento tecnologico 4.0 e sostenibile dell’impianto conciario.

"L’obiettivo, incentrato sulla sostenibilità circolare è ambizioso – hanno spiegato i rappresentanti dell’azienda –, recupero e riutilizzo di acqua reflua per il ciclo produttivo, riducendone il fabbisogno; energie rinnovabili per soddisfare il 70% del fabbisogno energetico attraverso un impianto fotovoltaico e pompe di calore; tecnologie che sfruttano l’intelligenza artificiale, a supporto dei lavoratori, per ridurne lo sforzo fisico". La conceria, che nel 2023 ha compiuto cento anni di attività, nel 2022 è ripartita con l’ingresso nel capitale di Invitalia spa e Avm Sustainability (il primo grande investimento industriale di Invitalia nelle Marche attraverso il Fondo salvaguardia imprese). Ad accompagnare l’assessore, il dirigente del settore Industria artigianato credito Silvano Bertini e il direttore dipartimento Sviluppo economico Stefania Bussoletti. Sono stati accolti dall’amministratore delegato di Ctc Marco Luppa. Unica conceria a ciclo completo della regione, l’azienda ha beneficiato di due milioni di contributi Por Fesr relativi al bando "Investimenti produttivi".

"Siamo molto soddisfatti che, grazie a questo programma di investimenti che ha visto protagonista anche Invitalia, vengano preservati tutti i posti di lavoro, riqualificati e messi gradualmente in un contesto innovativo e a maggiore produttività", ha commentato Antonini. "Il nostro obiettivo – ha aggiunto Luppa – è fare di Ctc Tolentino un’avanguardia del settore conciario, realizzando un centro tecnologico sostenibile per la produzione di pellami".

La visita della delegazione regionale ha fatto seguito a quella effettuata allo stabilimento di Poltrona Frau a Montegranaro. Il tour si è concluso allo stabilimento tolentinate-casa madre di Poltrona Frau, e al relativo museo.