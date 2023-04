La concorrenza tra ditte finisce in rissa: 13 denunce

La concorrenza per i cantieri edili era degenerata in uno scontro a pugni e mazzate. Per questo 13 persone, tutte egiziane, sono state denunciate per il reato di rissa aggravata. L’episodio era avvenuto a Mogliano il pomeriggio del 17 marzo scorso. Quel sabato, in un casolare dove abita un gruppo di nordafricani erano arrivati dei connazionali, e si era scatenato un parapiglia. Alcuni passanti, vedendo la scena, avevano chiamato i carabinieri, ma all’arrivo dei militari i contendenti si erano dileguati. Subito sono partite le indagini. I carabinieri della stazione di Mogliano hanno esaminato con attenzione tutti i filmati, sia quelli delle videocamere di sicurezza, sia quelli fatti dai cittadini che erano stati testimoni dei fatti. Grazie a quelle immagini sono stati riconosciuti e identificati gli egiziani residenti a Mogliano, e poi quelli residenti a Macerata. In base a quanto emerso con le indagini, si tratterebbe di soci titolari o dipendenti di due imprese edili che operano in provincia: tra le due attività sarebbero sorte alcune ruggini in merito ai cantieri affidati all’una o all’altra. La concorrenza feroce avrebbe spinto il gruppo maceratese alla spedizione punitiva contro quelli di Mogliano. All’arrivo delle pattuglie, una persona risultava ferita da un colpo di bastone ricevuto a una gamba. Ma alla fine per fortuna non c’erano state conseguenze troppo gravi dal punto di vista fisico per i contendenti, o comunque nessuno aveva ritenuto di aver bisogno delle cure del pronto soccorso. Ora i 13 soggetti individuati dovranno rispondere per quella rissa.

Paola Pagnanelli