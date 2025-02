La condanna del mondo della sanità: "Rinforzi nei presidi della polizia"

Questa mattina (ieri; ndr) alle otto, insieme con il direttore generale dell’Ast di Macerata Alessandro Marini e alla direttrice del Pronto soccorso di Civitanova, dottoressa Maria Rita Curto, ho incontrato il personale del reparto e parlato con gli infermieri aggrediti. Abbiamo concordato iniziative per garantire una maggiore sicurezza al personale sanitario sottolineando che, in casi come questi, le Aziende si costituiranno parte civile nei procedimenti penali che saranno avviati.

Filippo Saltamartini, assessore regionale alla sanità, con delega alle politiche integrate per la sicurezza, di fronte all’ennesimo atto di violenza, ha rinnovato la sua vicinanza al personale aggredito, garantendo un ulteriore impegno. "Invierò alle autorità di pubblica sicurezza" – afferma Saltamartini – "una formale richiesta di rinforzo dei posti di polizia aperti nei presidi ospedalieri." E ciò per garantire maggior sicurezza per il personale della sanità e per i cittadini che afferiscono nei Pronto soccorso. Vogliamo che siano applicate tutte le sanzioni previste, inasprite dal Governo di centrodestra, perché la violenza non è mai accettabile, tanto meno quando è rivolta nei confronti dei nostri operatori, eroi della sanità.

Analoga la posizione di afferma Alessandro Marini, direttore generale dell’Ast "Nell’esprimere ferma condanna a qualsiasi tipo di violenza" – spiega – nei confronti del personale sanitario della nostra Azienda rassicuro i nostri dipendenti e gli stessi cittadini che nel sopralluogo congiunto al Pronto soccorso di Civitanova, con l’assessore Filippo Saltamartini e il direttore sanitario Daniela Corsi abbiamo verificato le misure già messe in atto a tutela della sicurezza dei nostri operatori, rassicurandoci sullo stato di salute degli infermieri aggrediti.

"Abbiamo espresso la vicinanza e il supporto dell’Azienda a tutti coloro che si spendono ogni giorno, con professionalità e abnegazione, per garantire il diritto alla salute dei cittadini, nonostante i rischi cui vanno incontro per comportamenti sconsiderati e inqualificabili, oggi perseguiti pesantemente dalle nuove norme introdotte." "Da quanto abbiamo appreso si è trattato di una vera e propria violenza gratuita, un nuovo inqualificabile episodio che, purtroppo, si aggiunge a tanti altri," sottolinea Sandro Di Tuccio, presidente dell’Ordine delle professioni infermieristiche della provincia di Macerata.

"Speriamo che siano perfezionate le norme per contrastare questo triste fenomeno, ma credo si debba agire molto anche, e forse soprattutto, sul piano culturale e del senso civico." Gli ultimi episodi precedenti, purtroppo, risalgono a non molto tempo fa, poco prima di Natale: l’aggressione a due infermieri e a una guardia giurata da parte di un esagitato al Pronto soccorso dell’ospedale di Macerata; e, poi, alcuni giorni dopo, l’aggressione a Civitanova, nel suo ambulatorio, di una donna, giovane medico di base, letteralmente sbattuta contro una porta dal familiare di un paziente.

Franco Veroli