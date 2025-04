La condanna di Crocetti diventa definitiva

Diventa definitiva la condanna per evasione fiscale nei confronti di Gianluca Crocetti, consigliere comunale dell’amministrazione Ciarapica. La Corte di Cassazione (terza sezione), ha respinto il ricorso presentato dal 45enne, esponente della lista Civitanova Unica. Passa in giudicato il verdetto della Corte di Appello di Ancona; un anno e 7 mesi di reclusione - pena sospesa - e confisca dei beni, immediatamente esecutiva, per la somma di 63.000 euro, con interdizione dai pubblici uffici. La Cassazione, in pubblica udienza del 5 aprile, ha dichiarato "inammissibile il ricorso" di Crocetti, difeso dagli avvocati Luigi Annunziata e Giovanni Cocconi.

La sua vicenda nasce a seguito di una verifica fiscale effettuata nel 2014 sulla LC Srl, lavanderia industriale andata a fuoco il 30 gennaio 2013 a Porto Recanati e di cui risultava rappresentante legale. Le contestazioni risalgono al 2012-2013, per l’evasione di imposte e tasse attraverso un giro di fatture legate a operazioni inesistenti ed emesse da ditte abruzzesi: la Dolce Vita (imponibile di 740.000 euro e 155.000 di Iva) e la Fct (imponibile 1.637.000 euro e 352.000 di Iva). Per lo stesso biennio contestate fatturazioni emesse dalla Lc verso Dolce Vita (102.000 euro imponibile e 21.000 di Iva), Tecnoforni (imponibile per 561.000 euro), Zeiss (1.600.000 euro) e Capital Holding (1.600.000 euro). Le indagini sono partite dopo l’incendio alla lavanderia e la denuncia di 250mila euro di merce distrutta dalle fiamme. I controlli fecero emergere i rapporti commerciali con Dolce Vita e Tecnoforni, azienda poi risultata priva di struttura e dipendenti a cui nel 2013 Lc aveva rivenduto, generando credito Iva, merce che non era nel magazzino prima del rogo. Inoltre, dai controlli venne fuori che Fct e Dolce Vita avevano la stessa sede legale, ma dalle fatture risultava che la prima avesse ceduto merce alla seconda che l’aveva rivenduta a Lc. Quanto a Capital Holding, nel bilancio non figuravano operazioni con Lc e secondo le indagini aveva l’unico ruolo di emettere fatture.

Uno scenario con cui l’accusa ha contestato a Crocetti l’evasione fiscale. In primo grado, al Tribunale di Macerata, il consigliere è stato condannato a due anni e due mesi e all’interdizione dai pubblici uffici per un anno e sei mesi. Sentenza confermata in appello con riduzione della pena a un anno e sette mesi per i fatti del 2012 e riduzione a un anno della pena accessoria di interdizione dai pubblici uffici e dall’esercizio del ruolo di amministratore di società. Verdetto ora confermato dalla Cassazione. Crocetti ha un altro processo aperto, per presunta evasione fiscale nel periodo 2016-2019 e occultamento di documenti contabili, procedimento trasferito per competenza al tribunale di Roma.