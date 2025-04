La consigliera Agostinelli entra nella maggioranza

Novità nella geografia del consiglio comunale di Corridonia. Nell’ultima assise civica che sì è svolta lunedì, in apertura infatti è stato comunicato dal presidente del consiglio comunale Umberto Spalletti che la consigliera Lina Agostinelli, prima appartenente al gruppo misto e ancora prima al fianco di Sandro Scipioni con la lista "Corridonia Rinasce", è entrata ufficialmente a far parte della maggioranza consiliare, aderendo al gruppo "Centro Destra Corridonia" in quota Fratelli d’Italia.

"La decisione nasce da una condivisione dei valori del centro destra, dei progetti e degli obiettivi per il futuro della nostra città, con la volontà di rafforzare l’azione amministrativa in corso – spiega il gruppo consiliare -: La consigliera Agostinelli porterà il suo impegno a servizio della comunità, collaborando e sostenendo attivamente l’amministrazione guidata del sindaco Giuliana Giampaoli, continuando comunque a rappresentare e portare l’attenzione sulle istanze dei cittadini che le hanno dato fiducia in particolare la frazione di Colbuccaro dove vive. Tutto il Centro Destra Corridonia esprime soddisfazione per questa scelta che testimonia la solidità e l’apertura del suo progetto politico".