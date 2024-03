La consigliera Bianchi denuncia:: "Donne in politica, sfida continua"

Festa della donna, a Civitanova Lavinia Bianchi, consigliere comunale della lista Siamo Civitanova, l’ha celebrata al grido di ‘Troiani non è il mio presidente’ riferita al procedimenti giudiziari in corso. Il presidente del consiglio andrà infatti a processo per lesioni e violenza nei confronti di una donna. Bianchi, che nei suoi interventi in aula ha spesso indossato scarpe rosse (simbolo della lotta contro la violenza sulle donne), denuncia che "essere donna in politica è una sfida continua. Si tratta di navigare in un mondo dominato dagli uomini e dinosauri, affrontare stereotipi e pregiudizi e dimostrare costantemente il proprio valore". In riferimento a Civitanova parla di "situazione è imbarazzante e incommentabile". Ha raccontato la sua esperienza e riferito "le violenze politiche online e offline che subisco e che subiamo in consiglio comunale con le altre consigliere di minoranza". E sul Politico.eu, nei commenti a un articolo di Giovanna Coi, ribadisse di aver denunciato più volte questi attacchi "ma nessuno è mai stato perseguito e l’opinione pubblica ha reagito con indifferenza" e che lo stress provato le aveva fatto pensare di abbandonare la politica perché "credevo di non appartenere a questo sistema violento. Anche quando la violenza non porta le donne a lasciare la politica, essa ha comunque un impatto sulla loro vita instillando la paura di parlare e di esercitare liberamente il proprio mandato".