La consigliera Lavinia Bianchi entra nella delegazione europea con altri 24 politici nazionali

Lavinia Bianchi farà parte della prima delegazione composta da venticinque consiglieri italiani nell’ambito del progetto ‘Costruire l’Europa’ con i consiglieri locali. L’esponente della lista civica Siamo Civitanova è rientrata da Bruxelles, dove ha fatto tappa il 13 e il 14 marzo, in visita alle istituzioni europee in rappresentanza del Comune di Civitanova. "Sono stati – riferisce – giorni di confronto e formazione su temi di interesse locale. Tra questi la valorizzazione del patrimonio culturale, politica di coesione, economica circolare e programmi di sviluppo rurale 2014-2022". La visita è stata organizzata in collaborazione con la rappresentanza in Italia della Commissione europea, mirata a creare un’alleanza tra le istituzioni europee e i livelli di governance locale per mettere questi ultimi nelle condizioni di discutere con i loro concittadini delle opportunità offerte dall’Europa alle sfide e alle problematiche dei territori. "Ringrazio – conclude Bianchi – la rappresentanza in Italia della Commissione europea e la delegazione della Dg Com che ci ha seguito costantemente, e il consigliere della regione Marche Andrea Putzu che ha ricevuto me e il consigliere Matteo Lori di Mandela di Roma".