La consulta per la disabilità: "Facciamo gioco di squadra per una comunità inclusiva"

Si è insediata in Comune la consulta per la tutela di persone con disabilità. Composta dai rappresentanti di enti, istituzioni e associazioni, darà vita a un tavolo comune con l’obiettivo di favorire l’inclusione sociale e avrà anche un ruolo di impulso sulla comunità con azioni specifiche dedicate alle persone con disabilità e alle famiglie. Alla consulta si può aderire gratuitamente: ora ne fanno parte Unimc, il dipartimento salute mentale dell’Ast, Umee e Umea (unità che si occupano di tutela di disabilità anche tra i minori), l’ente nazionale sordomuti e l’unione italiana ciechi, il centro per l’impiego, il centro servizi volontariato, le associazioni Anffas, Glatad, Anmic, Medici cattolici, Sclerosi multipla, I nuovi Amici, Papa Giovanni XXIII, Parkinson, Sclerosi Tuberosa e le cooperative Il Faro e Meridiana.

"Quello che caratterizzerà la consulta sarà innanzitutto un dialogo aperto e costruttivo volto a migliorare le condizioni di vita delle persone con disabilità – afferma l’assessore alle politiche sociali e vicesindaco Francesca D’Alessandro –, la consulta rappresenta un passo fondamentale verso una comunità più inclusiva e ha una missione: quella di garantire che ogni voce venga ascoltata e che le esigenze delle persone con disabilità siano al centro delle decisioni politiche. Voglio inoltre sottolineare l’importanza di lavorare in sinergia con tutti coloro che operano nel settore, poiché la loro esperienza e conoscenza del territorio sono risorse preziose. Obiettivo della consulta, che abbiamo voluto alla luce del lavoro fatto in questi anni e che ha visto un fermento che non si poteva non raccogliere, sarà anche quello di promuovere l’integrazione sociale e la difesa degli interessi e dei diritti delle persone disabili in una logica di rete e di integrazione fra tutti gli operatori".

Il prossimo step per rendere operativa la consulta sarà quello, come ha illustrato il dirigente del servizio welfare cultura e risorse umane, Simone Ciattaglia, figura che affianca Maria Paola Agasucci, rappresentate dei servizi sociali del Comune, di nominare i componenti del direttivo che, oltre alla carica di presidente ricoperto dalla vicesindaco D’Alessandro, sarà formato da un vice presidente e da altri cinque consiglieri da individuare tra le due anime dell’organismo costituite dalle associazioni, organizzazioni professionali e imprenditoriali.