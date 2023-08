La Contesa della Margutta conquista la Baviera

di Diego Pierluigi

Un vero e proprio viaggio a spasso nel tempo con destinazione Medioevo. Così si può riassumere il "Kaltenberger Ritterturnier", dove anche Corridonia ha recitato la sua parte grazie alla presenza di figuranti e giovani del gruppo tamburi "Vox Ulmi" della "Contesa della Margutta", sbarcati in Germania, insieme ai musici e sbandieratori dell’Armata di Pentecoste "Sció la pica" di Monterubbiano e alla compagnia di danze orientali "Metamorfosi". Così, per tre giorni, il palco è stato il castello di Kaltenberg (risalente al XII secolo), situato a circa 40 chilometri da Monaco di Baviera, che ogni estate si anima con uno dei tornei cavallereschi medievali più prestigiosi del mondo, il quale vede artisti provenienti da tutta Europa. Si viene infatti catapultati in una atmosfera fatta di mercanti, locande, giocolieri, dame e cantastorie dove le serate sono illuminate da bracieri e fiaccole, con l’appuntamento "clou" rappresentato dai duelli tra cavalieri armati in sella a dei destrieri nell’arena. "Un evento più unico che raro – ha raccontato Lara Pierantoni, presidente dell’associazione La Contesa della Margutta –. Ogni giorno noi ci esibivamo con sbandieratori e tamburini dentro il castello, dopo il grande corteo per le vie del villaggio medievale con tutte le altre delegazioni, per poi concludere all’interno dell’arena con lo spettacolo di apertura del torneo cavalleresco. Nei weekend gli organizzatori stimano circa 70.000 presenze, sembrava di essere in un film, quando la prima sera si è aperto il portone dell’arena e ci siamo trovati migliaia di persone che applaudivano, un po’ le braccia hanno tremato – ha chiosato – Ringrazio sentitamente l’Armata di Pentecoste per averci coinvolto, dandoci così l’opportunità di vivere una esperienza indimenticabile".

Questa rievocazione storica viene allestita tutti gli anni in estate (ultimi tre fine settimana di luglio) dal principe Luitpold Heinrich Prinz Von Bayern, esponente della famiglia Wittelsbach e pronipote dell’ultimo re di Baviera, Ludwig III. Fu lui a proporre la prima edizione nel 1980 dopo che era stato ispirato da un torneo medievale visto in un castello a Canterbury, mentre era in Inghilterra. "Siamo stati chiamati a partecipare dal gruppo storico degli sbandieratori città di Firenze, guidato da Simone Ferri Graziani – ha spiegato Valerio Perotti dell’Armata di Pentecoste –. Siamo partiti in quasi 40, l’organizzazione che abbiamo trovato è stata perfetta e l’esperienza incredibile".