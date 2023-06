La contrada Leone si prende il Palio di San Giovanni

Si è conclusa sabato a Pollenza la sfida per il Palio di San Giovanni. In una piazza della Libertà gremita si sono aperte le gare sportive tra Lupo, Volpe, Leone e Drago, a rappresentare le quattro zone che da ormai anni si cimentano in antichi giochi popolari, dalla rottura della pigna, alla corsa coi sacchi, dal lancio dell’uovo alla staffetta. Ancora una volta le tifoserie si sono fatte sentire e tante sono state le bandiere alzate al cielo. Il Leone, al termine di un’agguerrita e combattuta battaglia, si è aggiudicato il Palio di San Giovanni 2023. "Un ringraziamento speciale agli organizzatori, il comitato ’Gli Amici del Palio’, al Comune e a tutti quanti sono intervenuti – spiega lo staff -, che hanno contribuito in maniera egregia alla realizzazione di una serata all’insegna del divertimento e della spensieratezza".