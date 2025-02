La cooperativa Pars protagonista a Firenze tra recupero e buon cibo

La cooperativa sociale Pars è stata protagonista al Taste di Firenze, l’evento internazionale dedicato alle eccellenze enogastronomiche italiane, con il marchio ed i prodotti San Michele Arcangelo. Un progetto nato nel 2007 che prende il nome dal Villaggio sulle colline che separano Corridonia da Monte San Giusto, dove ha sede una Comunità che si occupa del recupero di reinserimento a persone svantaggiate, provenienti da percorsi educativi e terapeutici, attraverso un percorso di reinserimento sociale e lavorativo. I prodotti sono realizzati con materie prime biologiche e trasformati con cura dai ragazzi e dalle ragazze della Comunità sotto l’occhio di educatori e professionisti del settore.

Un’occasione per dimostrare che è possibile coniugare eccellenza enogastronomica e impegno sociale, offrendo prodotti di alta qualità che raccontano una storia di riscatto e di speranza. "Siamo molto contenti di aver partecipato ancora una volta al Taste – ha sottolineato la presidente Pars, Nicoletta Capriotti – che rappresenta una vetrina importante sia per presentare il nostro progetto e i prodotti di eccellenza che nascono da esso, sia per allargare la rete di contatti in Italia e all’estero".