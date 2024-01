La corale in memoria di Giuseppe Verdi: "Onorati di partecipare alle celebrazioni"

Trasferta in terra emiliana per la Schola Cantorum Sancta Caecilia del presidente Giordano Andreozzi che sabato sarà protagonista a Busseto in occasione del 123esimo anniversario della morte di Giuseppe Verdi. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Corridonia e in collaborazione con la parrocchia dei Santi Pietro, Paolo e Donato, vedrà la corale esibirsi alla collegiata di San Bartolomeo Apostolo (alle ore 18 con diretta streaming sul canale YouTube della chiesa), poi il giorno dopo, il viaggio si concluderà a Parma. "Animeremo la messa e inizieremo con due brani, entrambi dedicati a Giuseppe Verdi – ha spiegato Pietro Molini, da 75 anni nella corale –: uno sarà Laudi alla Vergine Maria, una composizione di carattere sacro da lui scritta, sulla quale sta lavorando molto il maestro Alessandro Buffone al fine di mettere in scena questo brano difficile in quanto a quattro voci femminili senza accompagnamento, poi l’altro sarà il Requiem di Giacomo Puccini, scritto nel 1904 ovvero in occasione del quarto anniversario della morte di Verdi. Il giorno seguente visiteremo la sua casa natale e la biblioteca per poi dirigerci a Parma dove faremo tappa al monumento di Filippo Corridoni – ha aggiunto – e lì lo omaggeremo intonando l’inno, scritto dal corridoniano Silvio Bianchi, che abbiamo anche rappresentato al teatro Velluti quando ci fu consegnata la civica benemerenza. Depositeremo anche una corona d’alloro donata dall’Amministrazione Comunale. Per noi questa è la prima partecipazione alle celebrazioni della morte di Giuseppe Verdi, un’idea nata lo scorso settembre poi concretizzata con l’invito all’evento da parte dell’associazione "Amici di Verdi" – ha chiosato Molini –. Un doppio omaggio ideale. Tutto ciò andrà a coronare i 90 anni della fondazione della corale che abbiamo festeggiato nel 2023".

Diego Pierluigi