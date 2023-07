La Corea del Sud ospita Carlocchia, Gasparri e Morresi da Civitanova: World Scout Jamboree 2023

Tre scout civitanovesi in partenza per la Corea del Sud, per prendere parte al World Scout Jamboree 2023. Si tratta del più importante evento mondiale dello scoutismo, che raduna ogni 4 anni ragazzi da tutto il mondo. In quest’edizione, raggiungeranno il paese asiatico 50mila ragazzi, di cui una quarantina dalle Marche. La delegazione sarà ben rappresentata da Civitanova, con le giovani guide Pietro Carlocchia (del gruppo Civitanova Marche 2, di San Marone) e Giorgio Gasparri (del Civitanova Alta 1), entrambi sedicenni. Verranno accompagnati da Shalini Morresi, capo-educatrice del gruppo Civitanova Marche 2 e alla seconda esperienza nel World Scout Jamboree: ci partecipò quando era guida nel 2007, raggiungendo Londra. I tre civitanovesi sono stati ricevuti venerdì dal sindaco Fabrizio Ciarapica, che li ha salutati sottolineando l’orgoglio "di avere giovani che rappresenteranno le Marche e Civitanova".