La corona di Miss Befana a Sbirulina birichina

di Elena Silvetti

Piazza della Libertà si presta come cornice perfetta per accogliere famiglie e bambini pronti all’arrivo delle Befane. La piazza offre numerose attrazioni per bambini, ci sono due pony travestiti da renne, la pista di pattinaggio, moltissimi palloncini e la musica. Il tutto contribuisce a creare un gioioso clima di festa, reso possibile grazie alla Pro loco di Villa Potenza, in collaborazione con il Comune, la Protezione civile, la Croce Verde e le forze dell’ordine. Tutti entusiasti per la ripresa di questa longeva tradizione, che da due anni, a causa della pandemia, era stata messa in pausa. Il pomeriggio si apre con il suggestivo arrivo della Befana a cavallo, il quale come i pony viene dal centro ippico ’Passione equestre’, che ’balla’ esibendosi in esercizi di dressage accompagnato da Riccardo Compagnoni, che a soli 11 anni è uno specialista dell’organetto che suona da 4 anni e che lo ha portato a vincere i campionati mondiali di categoria. Nel frattempo altre Befane distribuiscono dolcetti a tutti i bambini presenti. Giuseppe Luzi, presidente della Pro loco di Villa Potenza, dichiara: "Sono orgoglioso della meravigliosa manifestazione resa possibile grazie all’aiuto del Comune e degli assessori. L’ampia partecipazione ha permesso a tutta la cittadinanza di vivere insieme questa festa". Interviene poi il sindaco Sandro Parcaroli: "Questo periodo natalizio è stato costellato da moltissime manifestazioni e il 2023 ne accoglierà tante altre". Gli assessori Riccardo Sacchi e Paolo Renna sottolineano: "Eventi come questi permettono alla città e a tutti coloro che la vivono di godersi dei momenti di serenità". C’è anche il presidente della Regione, Francesco Acquaroli, che esprime enorme felicità nel vedere una piazza così gremita, soprattutto di bambini e famiglie. La festa continua con la presentazione di una giuria d’eccezione, nove bambini armati di scopetta hanno l’arduo compito di eleggere miss Befana, manifestazione arrivata alla 15ª edizione. Nell’attesa della nomina, sotto gli occhi vigili della miss uscente, Clementina, Nicole Marzaroli, ospite d’onore della serata e seconda classificata allo Zecchino d’oro con la canzone sulla dislessia "L’asinello Nunù", si esibisce cantando "Benvenuto" di Laura Pausini. Arriva poi il momento delle piccole allieve di Olta Shehu della Olatakademy di Macerata che si esibiscono sulle note di "Guarda come dondolo" di Edoardo Vianello. Inizia quindi la sfilata delle longeve Befane, ad ognuna di loro viene severamente assegnato un voto dai piccoli giudici. In attesa del verdetto tornano sul palco Nicole Marzaroli con "Shallow" di Lady Gaga ed "Esseri umani" di Marco Mengoni e le allieve della Oltakademy con "Apri tutte le porte" di Gianni Morandi. Il momento tanto atteso culmina con il passaggio della corona che va a Sbirulina Befana Birichina dal paese dei dispetti, alla quale viene consegnato dal sindaco il premio di un fine settimana offerto da Si va viaggi. Il secondo premio, un buono per la lavanderia Europa, viene assegnato dalla vicesindaca Francesca D’Alessandro, alla befana Pelosona da Barcellona. La giornata si conclude con la tradizionale discesa dalla torre civica della Befana curata dai vigili del fuoco.