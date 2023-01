La Corplast Edilvetri a Bologna, la New System a Rimini

Nel fine settimana dell’Epifania riprendono anche i campionati nazionali di B1 e B2 di volley femminile. Per Corridonia e Porto Potenza il 2023 si aprirà con due partite di rilievo che richiedono un grande impegno.

Difficilissima per la Corplast Edilvetri nella categoria superiore, perché il sestetto di coach Mauro Messi sabato pomeriggio sarà a Bologna per misurarsi contro la capolista del girone D, la Vtb FcRedil. Vi arriverà dopo aver chiuso male il 2022, perdendo partita e imbattibilità casalinga 2-3 contro Castelbellino, un match giocato davanti al primo cittadino Giuliana Giampaoli.

La New System invece ha terminato l’anno vecchio in B2 cadendo 3-0 a Polverigi. Uno stop, il quarto consecutivo, in una trasferta che in realtà doveva essere gara interna, poi un problema di illuminazione ha fatto accordare le società per l’inversione. Sabato le portopotentine di Raniero Concetti ripartiranno da Rimini contro la Project System che condivide l’ottavo posto e dunque rivale diretta per evitare gli ultimi quattro piazzamenti che significano retrocessione.

an. sc.