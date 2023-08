"La Corrida" fa il pieno: trionfa il treiese Scarponi

di Antonio Tubaldi

Non c’era più posto neanche per uno spillo in piazza Leopardi a Recanati per il tradizionale appuntamento, giunto alla 14esima edizione de "La Corrida", cavallo di battaglia della stagione estiva della Pro Loco rappresentata dalla presidente Pina Taddei e dal suo staff in collaborazione con l’amministrazione comunale. Presentatore della serata Marco Moscatelli. Sono state oltre 1.200 le persone che con coperchi, mestoli e fischietti hanno giudicato i 24 concorrenti provenienti da tutte le Marche che si sono alternati sul palco con le loro performance. Giodi Freddy, il marchigiano salito alla ribalta per aver vinto il premio della scuderia di Gerry Scotti a "Tu Si Que Vales", è stato l’ospite d’onore e ha intrattenuto il pubblico con la sua imitazione di Freddie Mercury. Il vincitore assoluto dell’edizione è stato il treiese Damiano Scarponi e la sua fisarmonica con cui ha suonato "Saravakos": a lui è andato il collier offerto da "Karati", il prosciutto di Giovanni il Favoloso è andato al trio composto dai recanatesi Jonny Campagna e Stefania Cingolani insieme alla siberiana Imma Bravova che hanno cantato la colonna sonora "La mia voce" del cartone animato "Aladin". Al terzo posto da Grottazzolina Cinzia Cinti con la cover di "La nevicata del 56" di Mia Martini: lei si è portata a casa una collana con un ciondolo e un braccialetto Morellato offerti sempre da "Karati"; al quarto classificato, Teresa Bauliene della Lituania, che ha cantato un medley degli Abba, e al quinto, Il Volo Marchigiano composto da Giuseppe Bufarini (Loreto), Stefano Sopranzetti (Sambucheto) e Giovanni Cocchia (Filottrano) che ha cantato "Il Mondo" sono stati donati dei profumi offerti da "Titti profumeria". I premi sono stati tutti offerti da commercianti recanatesi. Riconoscimenti anche al più coraggioso (Mario de Carlo di Recanati che ha cantato "Anima e core"), al più originale (Don Padre Peppino di Casette d’Ete con "Come prima più di prima"), al più simpatrico (Nicola Carbone di Recanati con "Dove sta Zazá"), al più caratteristico (Mirco Eleonori di Monte San Giusto con il monologo "A qualcuno piace curvy") e al più divertente (Giovanni Corvari di Sant’Elpidio a Mare con "Sapore di sale"). A salire coraggiosamente sul palcoscenico di Piazza Leopardi, della nostra provincia sono stati inoltre Monia Ciminari, Pacifico Scocco (Civitanova), Vincenzo Esposito e Mario Mengascini (Recanati), e Alberto Pallotto (Tolentino).