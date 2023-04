"La Corsa alla Spada torna in centro storico"

di Alessio Botticelli

Dopo ben sette anni, la Corsa alla Spada tornerà per le vie del centro storico di Camerino: "Per il 18 maggio quest’amministrazione si è data l’obiettivo di tornare al percorso storico, che abbiamo perso dal 2016 – dichiara il sindaco Roberto Lucarelli alla conferenza di presentazione della 42° edizione della Corsa alla Spada, rievocazione storica legata al Santo Patrono, San Venanzio Martire –; ora che la ricostruzione è partita vogliamo riuscire a ridare alla città ciò che tutti i camerinesi vogliono, ritornare in centro: per quest’anno ci faremo questo regalo. A sette anni dal sisma – conclude Lucarelli – riaprire il percorso storico e farci passare la statua del nostro Patrono è sicuramente un segno importante per un territorio martoriato che vuole tornare a splendere". Grande soddisfazione anche per Donatella Pazzelli, presidente dell’associazione Corsa alla Spada e Palio: "Il ritorno al centro storico è emozionante per tutta la città, purtroppo sarà contingentato e quindi consentito solo ad un certo numero di persone – spiega la presidente –: stiamo valutando con gli esperti il piano di sicurezza per capire come e cosa fare, ma chi non potrà entrare sarà comunque messo in grado di assistere all’evento tramite gli schermi. Un piccolo sacrificio che si può sopportare al sol pensiero dei tamburi che torneranno a risuonare lungo corso Vittorio Emanuele, quel percorso che noi amiamo perché – conclude la Pazzelli –, nonostante le ferite, Camerino resta il nostro posto del cuore". La riapertura del centro non è l’unica novità di quest’edizione: sono stati infatti presentati il nuovo logo della manifestazione, realizzato dal grafico Stefano Mosciatti, il nuovo stendardo realizzato dall’artista Valentina Gagliardi e, infine, il nuovo sito Internet a cura di E-Lios Srl, spin-off di Unicam. Nel corso della conferenza è stato poi svelato il calendario dell’evento, che si protrarrà dal 15 al 28 maggio: si partirà con la mostra fotografica "Camerino viva" e con la cena dei Mille, fino ad arrivare alla gara a piedi della Corsa alla Spada durante la quale il Leonardo Pasotti, primario di ortopedia all’ospedale di Camerino, impersonerà Giulio Cesare da Varano; nel mezzo una serie di spettacoli ed eventi culturali organizzati, tra gli altri, anche dall’Università di Camerino (si pensi al convegno "Alla mensa dei Da Varano: mangiare e bere tra Medioevo e Modernità", in programma per giovedì 25 maggio al Sottocorte Village, cui seguirà "I Varano e le armi: i documenti, i materiali e le forme del riutilizzo" venerdì 26 maggio nell’aula del rettorato).