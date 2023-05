La Corsa alla Spada torna nel centro ferito, vince Marco Ricci

Marco Ricci, 19enne del terziere Muralto, si è aggiudicato la 42esima edizione della Corsa alla Spada a Camerino. Si tratta della prima edizione in centro storico, lungo il percorso tradizionale, dopo il terremoto. E anche per questo, ieri, è stata festa grande a Camerino, con il corteo di oltre 400 figuranti che ha attraversato il cuore della città ducale ancora ferita dal sisma (tanti i palazzi puntellati e le case disabitate). Migliaia le persone lungo il percorso: i panni dei signori di Camerino sono stati vestiti dal medico Leonardo Pasotti e dalla moglie Morena. Per Ricci si tratta della prima vittoria: sul traguardo di piazza Umberto I, con il tempo di 3 minuti e 24 secondi, ha preceduto Michele Bami (Sossanta, 3.29) e il vincitore di due anni fa Luca Antonelli (Muralto 3.32). Il palio è andato invece al terziere Di Mezzo. La Spada è stata offerta dalla Pasticceria Giorgio Braghetti e realizzata da Gianpiero Carradori. "L’emozione che dà l’atletica – ha commentato a caldo Ricci, atleta del Cus Camerino – non l’ho mai vissuta, non so descrivere quello che sto provando. È uno dei giorni più belli della mia vita".