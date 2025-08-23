La corsa alle regionali. Ecco la lista di Ricci. Monteverde alla guida

"Ecco i candidati della mia lista, gente che ci mette la faccia e si sta impegnando perché le Marche possano cambiare marcia". È quanto ha detto Matteo Ricci, candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione, in occasione della presentazione a Macerata della lista civica che porta il suo nome alla caffetteria Tuttincluso; tra il pubblico erano presenti Angelo Sciapichetti, segretario provinciale Dem, Andrea Gentili, sindaco di Monte San Giusto, la civitanovese Sara Giannini.

In provincia si presentano con la lista Matteo Ricci i candidati Stefania Monteverde, insegnante ed ex assessore comunale della giunta Carancini è la capolista; Andrea Primucci, dipendente delle Poste e assessore al comune di Pollenza; la civitanovese Francesca Della Valle, libera professionista nel campo della comunicazione; il recanatese Giorgio Lorenzetti, broker assicurativo e consigliere di opposizione al comune di Recanati; la studentessa universitaria Eleonora Domesi; Saleem Naveed, referente della comunità pakistana di Morrovalle. Gli ultimi due erano assenti per impegni di lavoro. "Posso contare – aggiunge Ricci – su sette liste vere, di persone decise a cambiare questa regione che sta segnando il passo a livello economico nonostante la pioggia di soldi messi dai Governi precedenti, che dovrà affrontare le difficoltà dei dazi statunitensi ed ecco la mia volontà di mettere a disposizione dei fondi perché si possano scoprire nuovi mercati. Lo stesso governo nazionale si è reso conto delle difficoltà della regione avendo presentato in pompa magna la Zes a dimostrazione del loro fallimento, ma è un provvedimento elettorale perché per essere subito operativo avrebbero dovuto fare un decreto legge, invece c’è un disegno di legge così da scavalcare le elezioni. E poi la Zes non comprende tutti i Comuni e non c’è un euro di finanziamento: la Zes è così una zona elettorale speciale. Occorre un governo regionale forte che non vada a Roma solo per prendere ordini".

Monteverde sottolinea la forza del programma. "È di 50 pagine firmato da tutte le forze che sostengono Ricci, un piano che mira al funzionamento del sistema pubblico sanitario, scolastico, sociale. A proposito dell’ospedale, non abbiamo visto nulla. E la cultura? Si è ridotta solo a eventi isolati".

Lorenzetti ha appoggiato le Marche prospettate da Ricci. "Il nostro candidato alla presidenza della Regione – spiega – rappresenta quella leadership che mancava e ha le capacità perché la regione possa cambiare passo". Alle elezioni si mette in gioco la civitanovese Francesca Della Valle. "Ricci – spiega – è il sindaco di Pesaro che ha patrocinato il Marche pride, che è venuto a partecipare a quello di Civitanova contrariamento al nostro sindaco. Sono omosessuale, ho due figli e siamo rimaste a Civitanova quando in tanti ci dicevano di trasferirci. Ho sempre risposto che sono delle Marche e non riesco a immaginare la mia vita altrove e resterò a lavorare in questo borgo storico dove ho trovato un grande affetto dalla comunità, mentre chi fa rumore è solo una minoranza".

Primucci vuole portare in Regione l’esperienza maturata come amministratore al comune di Pollenza. "Il nostro gruppo – spiega – è da 16 anni alla guida della città. La proposta di candidarsi era stata avanzata al sindaco il quale ha rinunciato per non deludere quei cittadini che lo avevano votato, la scelta è caduta su di me ed è stata condivisa da tutti". Tempo fa Ricci è stato eletto al Parlamento europeo e adesso corre per la presidenza della Regione. "Non ho scalpitato – spiega Ricci – ma mi è stato chiesto di mettermi in gioco dopo lo straordinario successo alle Europee, così mi sono messo a disposizione. Oltretutto ricordo che Acquaroli era stato eletto al Parlamento quando ha corso per la Regione, senza contare i passaggi da Ancona e Roma dei suoi assessori. Tornando a me, non l’ho fatto per un tornaconto economico perché dal 29 settembre guadagnerò 4mila euro in meno come presidente della Regione, l’ho fatto perché le Marche possano cambiare passo".