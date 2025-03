La corsa degli sciabegotti torna dopo lo stop

"Finalmente, dopo un lungo stop di diversi anni, tornerà quest’estate la corsa del palio storico a Porto Recanati. Ma la faremo con un percorso più corto, visto che nel passato molti atleti rimanevano stremati dalla fatica e anzi non si trovavano più ragazzi disposti a partecipare".

A dare l’importante annuncio è il consigliere comunale di maggioranza Marino Ferraccioni, che ha le deleghe al demanio, all’associazionismo e al volontariato. È lui che sta seguendo l’organizzazione del palio storico di San Giovanni Battista, ossia la tradizionale corsa e rievocazione dei pescatori portorecanatesi, che si teneva ogni estate in occasione della festa del patrono. Ma poi, con lo scoppio della pandemia Covid, la manifestazione non è stata più organizzata e l’ultima edizione risale al 2019.

"Lunedì sera ho avuto un incontro con i fondatori dell’Ente Palio, l’associazione che per anni ha allestito la rievocazione storica, e si è deciso all’unanimità di scioglierla – spiega Ferraccioni –. Adesso il palio sarà organizzato dal Comune e da un gruppo di volontari, formato da giovani che hanno partecipato più volte alla manifestazione. Intanto posso confermare che il palio storico si farà quest’anno e come sempre sarà previsto per il terzo sabato di agosto, a ridosso delle feste patronali dedicate a San Giovanni Battista".

Ma soprattutto sarà proposta una formula del tutto nuova. "Il percorso sul quale gli sciabbegotti correranno con le coffe di pesce sulle spalle sarà diverso e più breve rispetto al recente passato – riprende il consigliere di maggioranza –. Al momento stiamo vagliando l’ipotesi di tracciare il percorso attorno a piazza Brancondi, come si faceva dieci anni fa. L’idea sarebbe quella di far correre una squadra alla volta, composta ciascuna da quattro uomini e due donne, mentre prima correvano insieme tutti e sette i quartieri. E stiamo valutando pure di posizionare un peschereccio sul tratto di mare davanti a largo Porto Giulio, da dove scenderà ogni ciurma. A quel punto – aggiunge ancora Ferraccioni – due sciabbegotti per squadra cominceranno a correre con le coffe di pesce e si daranno il cambio con l’altra coppia di staffettisti. A completare il circuito saranno le donne, che porteranno il pesce su un carrello per pesarlo nella pescheria, collocata all’ingresso del Castello Svevo. Ovviamente questa è solamente una prima idea sulla quale stiamo lavorando, e non escludiamo eventuali modifiche che analizzeremo nei prossimi incontri".

Giorgio Giannaccini