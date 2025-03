La Corsa della spada protagonista a Tipicità. Contest su Instagram

La Corsa alla spada e palio sarà presente a Tipicità 2025 grazie all’ospitalità del Comune di Camerino, all’interno del Fermo Forum, con un proprio stand. Domenica i volontari della rievocazione storica promuoveranno la 44esima edizione (che si terrà a Camerino dal 14 al 25 maggio) attraverso la presenza in costume, la distribuzione di materiale promozionale e il contest "Scatta e vinci". Per partecipare è necessario iscriversi alla pagina Instagram della Corsa alla spada e palio. Dopodiché nella giornata di domenica bisognerà andare alla ricerca dei figuranti della rievocazione e scattare loro una foto o farne una con loro. L’immagine va postata come storia su Instagram e si può poi passare al punto informativo del Comune di Camerino per ritirare il gadget gratuito. A fine giornata le 3 storie Instagram con più mi piace vinceranno una delle pubblicazioni della Corsa alla spada e palio (il volume del trentennale o il libro "Un nuovo sole"). La Corsa si svolgerà il 25 maggio.