La Costituzione vista dagli studenti

Sei onoreficenze al merito della Repubblica sono state consegnate ieri. A Macerata la festa per il 78esimo anniversario della Repubblica è iniziata con la deposizione di una corona d’alloro al monumento ai caduti e proseguita in piazza della Libertà, dove alla presenza delle autorità il prefetto Isabella Fusiello ha letto il messaggio del presidente Mattarella. Hanno poi preso la parola il sindaco Parcaroli, che ha ricordato "la necessità di impegno per la pace, la libertà e lo sviluppo, con un occhio ai giovani e al futuro", e il rettore Unimc John McCourt che, citando il padre costituente Piero Calamandrei, ha sottolineato l’importanza dello studio e introdotto la seconda edizione della "Costituzione per immagini", realizzata dai licei Cantalamessa, Galilei e Leopardi. Del libro si è parlato con il puntuale e appassionato commento di due studentesse, Bianca Nacario e Giorgia Pranzetti. A seguire il professor Stefano Villamena, referente del progetto, ha riflettuto su alcuni aspetti che tengono viva la Costituzione dal 1948, quando entrò in vigore. I maceratesi che sono stati insigniti dell’onorificenza di Cavaliere al merito sono stati Romualdo Cecarini, medico divenuto un punto di riferimento per la comunità montecosarese; il matelicese Giovanni Ciccolini, imprenditore in ambito informatico; la maestra di Montefano Gabriella Frontalini, impegnata nel sociale; Milena Lucarini, titolare di una ditta di Pieve Torina che ha resistito al dramma del sisma e Claudio Modesti, medico di Esanatoglia dalle alte qualità morali che si è distinto nel volontariato. Infine il luogotenente Silvio Mascia è stato insignito della distinzione di Ufficiale per la sua carriera nell’arma dei carabinieri e per le attività di volontario all’Unitalsi di Recanati.

Lorenzo Fava