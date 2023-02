La creatività resta un’esclusiva di noi umani

Pierfrancesco

Giannangeli

La materia pensante è considerata dai più un paradosso. Ma, spostando l’asse del ragionamento, sarebbe da considerare come un autentico paradosso che la materia non pensi. Anzi, che la materia pensi, e quindi che esista la materia pensante, è un fatto. Ad affermare il concetto fu, nientemeno, che il nostro Giacomo Leopardi nello "Zibaldone". Che così argomentava: "Un fatto, perché noi pensiamo; e noi non sappiamo, non conosciamo di essere, non possiamo conoscere, concepire, altro che materia. Un fatto, perché noi veggiamo che le modificazioni del pensiero dipendono totalmente dalle sensazioni, dallo stato del nostro fisico; che l’animo nostro corrisponde in tutto alle varietà ed alle variazioni del nostro corpo. Un fatto, perché noi sentiamo corporalmente il pensiero" attraverso il cervello, che è un organo materiale. Quindi "chi nega il pensiero alla materia nega un fatto".

Se n’era parlato molto di questo argomento nella filosofia del Settecento, e sono idee che tornano di attualità oggi: nei giorni scorsi, a rivitalizzare la questione, è stato il gran parlare intorno a ChatGPT, il software costruito sull’intelligenza artificiale che dialoga con gli umani. Qualcuno l’ha anche provato, riportando sui mezzi di informazione i risultati dell’esperimento di fargli scrivere testi sugli argomenti più disparati. Altri l’hanno addirittura intervistato, con effetti tra l’inquietante e l’esilarante, ma comunque di un certo interesse, perché ChatGPT per alcuni versi è un punto di non ritorno, un ponte verso il futuro: qualcosa, insomma, con cui fare i conti, di cui è impossibile prevedere adesso gli effetti. Se è vero che l’intelligenza artificiale è la capacità di una macchina di ragionare, che più ragiona tanto più apprende, quello che sembra ancora mancarle è la creatività. Pur in grado di connettere e organizzare i pensieri (è corretto definirli così?), è carente sul colpo di genio. Menomale che c’è ancora qualcosa (per quanto tempo?) esclusiva di noi umani.