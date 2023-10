La crescita di Meridiana: "Impresa e inclusione"

Fare impresa e favorire l’inclusione sociale. Un binomio imprescindibile per Meridiana Cooperativa Sociale, che ieri, nella sala consiliare del Comune di Urbisaglia (socio), ha presentato il bilancio sociale 2022. Sono intervenuti il sindaco Paolo Francesco Giubileo, il presidente di Meridiana Marco Scrivani, il consigliere delegato Giuseppe Spernanzoni e la consulente Gabriella Sbarbati. Presenti anche la direttrice generale Barbara Vittori e Stefano Leoperdi, consigliere e coordinatore del settore energie rinnovabili, oltre a tutti i coordinatori e i responsabili dei numerosi settori della cooperativa. Il patrimonio netto è di quasi un milione. "L’anno scorso l’attività della cooperativa ha registrato un valore della produzione pari a 5.738.501 euro, a fronte di 2.708.275 euro del 2021, con un incremento del 111,90% – ha esordito la Sbarbati – conseguito grazie ai ricavi di 3.793.035 euro realizzati nel settore delle energie rinnovabili con i cantieri agevolati dal Superbonus 110%". Questo quindi il settore determinante nell’aumento del fatturato, seguito da quello delle pulizie e della cura del verde. Solo per le famiglie, la cooperativa nel 2022 ha realizzato interventi di miglioramento energetico degli edifici, tra cui 44 impianti fotovoltaici; una produzione di energia pulita che genera, annualmente, un risparmio in bolletta di circa 375.000 euro e una riduzione di emissione di 400 tonnellate di anidride carbonica. "Come se, solo con gli interventi di un anno, avessimo prodotto 40mila alberi – ha aggiunto Leoperdi –, un bosco creato da Meridiana". Inoltre è aumentata la base sociale: al 31 dicembre 2022 risultano 139 soci, di cui 28 cooperatori svantaggiati. Risultano stabilmente occupate 120 unità lavorative, di cui 29 svantaggiate. I lavoratori assunti a tempo indeterminato sono 72 su 120 totali, la quota rosa raggiunge il 67,50%. Certificazioni aziendali e formazione continua restano alla base della crescita della cooperativa. "Registriamo però una crescente diminuzione dei servizi svolti per gli enti pubblici – ha precisato la Sbarbati – per questo dobbiamo cercare di attenzionare la parte pubblica, affinché ci supporti nella crescita". "Purtroppo – ha aggiunto Spernanzoni – l’orientamento comune è l’affidamento diretto al massimo ribasso negli appalti. Buona la performance sul settore energia, ma abbiamo bisogno dell’aiuto del sistema bancario, che garantisca continuità per l’impresa". Spernanzoni ha anticipato che nella seconda metà di novembre sarà inaugurata la nuova sede a Macerata.