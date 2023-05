La crescita più alta del reddito pro capite

Sarnano è il Comune della provincia con popolazione superiore ai 3000 abitanti dove si è registrato il più alto aumento del reddito pro capite nel 2021 rispetto al 2020. In base ai dati forniti dal ministero dell’Economia, infatti, nel 2021 il reddito pro capite di ogni sarnanese è stato pari a 18.219 euro con un aumento di 1.556 euro: +9,3% rispetto al 2020. "Si tratta di una statistica importante e che, come amministrazione comunale, ci riempie di soddisfazione – commenta il sindaco Luca Piergentili -. Il benessere dei nostri cittadini è una priorità, visto il momento difficile che tutto il Paese sta attraversando. Riteniamo, allo stesso modo, che non sia un risultato casuale, ma frutto di programmazione e di obiettivi che ci siamo ripromessi di raggiungere".