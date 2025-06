La criminologa su Gentiana: "Sottovalutati i fattori di rischio. Troppe denunce archiviate"

"Quello di Gentiana è l’ennesimo caso in cui sono stati sottovalutati i fattori di rischio, pur essendo evidenti. Probabilmente sono stati sottovalutati anche dalla vittima. Ma non sono le vittime a dover essere competenti in questi casi: le competenze dovrebbero essere dei professionisti che si interfacciano con loro". La psicologa, psicoterapeuta e criminologa forense Margherita Carlini parte dalla storia di Gentiana Kopili, la badante 45enne, madre di due figli, uccisa sabato scorso a Tolentino dall’ex marito Nikollaq Hudhra mentre camminava per strada. Ma parla anche delle altre donne vittime di violenza, di cosa non funziona e di come lavorare sulla prevenzione. Nel settembre 2021, prima della separazione, Gentiana aveva denunciato Hudhra facendo riferimento a due episodi di maltrattamento; nel dicembre dello stesso anno, però, il fascicolo era stato archiviato anche in relazione al fatto che la donna avrebbe poi riferito che la situazione tra i due si fosse tranquillizzata. La separazione della coppia, avvenuta all’inizio del 2022, era stata consensuale.

Dottoressa Carlini, perché sono stati sottovalutati i fattori di rischio? "Da parte della donna c’è la legittima speranza che le cose possano risolversi senza un percorso giudiziario complesso, dolorosissimo e costoso. Ma una denuncia archiviata non è una giustificazione per i professionisti: bisognava analizzare i fattori di rischio, che indicavano che nulla sarebbe potuto andare meglio. Non si può responsabilizzare una donna davanti a una scelta che non spetta a lei. Gentiana pensava, con una separazione bonaria, di essersi allontanata dall’ex marito e quindi di essersi messa in protezione, ma sul piano civile la violenza non viene mai riconosciuta. Si parla di conflitto, che è un’altra cosa. E questo espone le donne a un rischio maggiore. C’è la tendenza a cercare l’accordo, per i figli, perché è più breve e meno oneroso, arrivando anche ad accettare situazioni non tutelanti, nella speranza che l’uomo molli. Ma questo purtroppo non succede mai. Non sono le donne a doverlo sapere, però gli avvocati e i giudici sì. Ci sono ancora troppe archiviazioni e le azioni a tutela, da proporre in un primo momento, non sono sufficienti. Servirebbe un approccio diverso anche da parte delle magistrature".

Cosa possono fare amici e familiari di una donna vittima di violenza? "Se la vittima non è pronta, difficilmente accetterà di intraprendere un percorso. Tutti però abbiamo una responsabilità: l’importante è rimanerle sempre vicino, anche quando non accettano i nostri consigli".

In generale, c’è una maggiore consapevolezza? "Sì, le donne ora si attivano anche prima che la violenza si manifesti fisicamente. Il problema è che, non avendo elementi da produrre, spesso non vengono sostenute. Le donne accolte dal Cav di Macerata nel 2024 sono state 316, per la maggior parte italiane (straniere 15%). Sono per lo più occupate (anche se per lo più con lavori precari e spesso non regolari). Hanno soprattutto un’età compresa tra i 30 e i 70 anni ma sono in aumento le giovanissime tra i 16 e i 25 anni. Le madri rappresentano più del 90% delle donne accolte, e molti sono i figli e le figlie vittime di violenza assistita. Gli invii sono in maggioranza spontanei o consigliati dalla rete amicale; a seguire ci sono quelli da parte delle forze dell’ordine e dei servizi sociali".

Le denunce non sempre producono l’effetto desiderato. Come agire allora? "Rivolgersi sempre ai centri antiviolenza, anche nel decidere se fare o meno denuncia. Il centro è in rete, sviluppa un piano di protezione in base al rischio, su più fronti. Non lavora a compartimenti stagni, è in relazione con tutti gli enti e può produrre una valutazione in procura, a sollecitazione della denuncia".

L’ex marito di Gentiana, l’omicida, non era in cura… "È doveroso ora fare gli accertamenti psichiatrici. Da criminologa, è importante comprendere. Va ricordato comunque che la rilevazione di una patologia non esclude la capacità di intendere e di volere. Lui è stato in grado di pianificare, premeditare e portare a termine un omicidio".