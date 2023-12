La crisi del centro: "Atmosfera desolante in piazza Mazzini, la pista non basta"

"Anche in piazza Mazzini l’atmosfera è desolante. La città è deserta, e la pista di pattinaggio non ha portato granché. Ci aspettavamo di più, e che Macerata sia vuota, nel periodo natalizio sopratutto, è innegabile". Andrea Di Basilico, titolare del Beer Bang, interviene sulla questione sollevata da Paolo Perini, presidente dell’associazione commercianti Macerata, che denunciava una città desolata e affari commerciali al minimo.

Di Basilico aggiunge: "Non c’è affatto il clima che ci si potrebbe aspettare da questo periodo. Non è la Macerata bellissima che ho conosciuto e amato da quando sette anni fa mi sono trasferito dall’Abruzzo. La pista di pattinaggio, che pure ci siamo impegnati per portare qui, non ha mosso quello che ci si aspettava. Sicuramente poteva esserci un contorno migliore. Il nostro locale non ha problemi di clientela, ma piazza Mazzini con casette e statuette poteva avere un’atmosfera decisamente più natalizia. Di fatto, di natalizio, c’è solo una casetta con una signora che vende sciarpe e guanti. Le famiglie che portano i ragazzi a pattinare sono essenzialmente maceratesi, nessuno viene dai comuni limitrofi. Lo scorso anno al locale avevamo la stessa affluenza, ma senza pista di ghiaccio o street food. Basterebbero piccole azioni mirate magari anche a migliorare l’arrivo in centro, magari con mezzi di trasporto che raggiungano tutte le zone in maniera capillare. Ci si aspettava decisamente di più". I commercianti che sono in piazza Mazzini in pianta stabile non sono però gli unici ad essere perplessi. Gli stessi ambulanti che sono arrivati per la mesata fra dicembre e gennaio hanno speso più di quanto incassato, in queste prime tre settimane. Marius, titolare dello street food arrosticini, è venuto da Pescara: "Non c’è gente, e quella poca che gira non dà riscontro. Ciò che mi urta è la mancanza di garanzie da parte degli organizzatori. In tre settimane ho incassato 2.800 euro. Da lì ne vanno tolti quasi duemila da dare all’organizzazione, mille di alloggio, e altro per rifornimenti e materiale per cuocere. Senza contare quello che dovremmo guadagnare. Non ce l’ho con il Comune, tanto meno con la gente – specifica –, ma chi ha organizzato avrebbe dovuto dare delle garanzie. È la prima volta che vengo qui, spero che le cose vadano meglio prima del 7 gennaio, quando andremo via. Tornare il prossimo anno? Molto dipenderà da quanto ci verrà chiesto per lo spazio. Chi ha provato i nostri prodotti, qui, è tornato". "Los Cordobes", l’altro stand di street food presente in piazza Mazzini, è gestito da argentini che fanno base a Reggio Emilia e cuociono carne alla griglia.

Anche loro, che dovrebbero rimanere tutto il mese, non hanno dubbi: "Ci aspettavamo più gente – dice Daniel –, finora stiamo andando in passivo con le spese. Generalmente ci muoviamo per tre o quattro giorni. Abbiamo una struttura complessa, dobbiamo lavorare, altrimenti non vale la pena. Siamo stati a Recanati e Castelfidardo e le cose sono andate bene, fortunatamente. Qui è difficile che torneremo".