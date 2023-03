"La crisi del gruppo è un terremoto per l’indotto fatto di tante piccole imprese artigiane"

"La crisi del gruppo Mondial è un terremoto per le piccole imprese artigiane della zona". A chiedere attenzione per le numerose realtà che lavoravano con il colosso portorecanatese è l’avvocato Sandro Giustozzi, a cui si sono rivolte già due ditte, in credito con la società calzaturiera per alcune centinaia di migliaia di euro. "I vari enti, a partire della Regione, che si stanno occupando di questo problema, devono tenere conto anche dell’indotto che ruotava intorno al gruppo Mondial. Alcune realtà artigiane producevano solo per loro, e ora si tratta di attività, e soprattutto di posti di lavoro, che rischiano di saltare. La società teneva un piedi un sistema di piccoli produttori, non solo nel Maceratese ma anche nei dintorni, e che ne sarà adesso di questi? C’è una questione ampia da affrontare, insieme con il fallimento della Mondial, tenendo conto del grave impoverimento che la situazione comporta a tutto un comparto".