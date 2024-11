La crisi morde tutti i settori: "No al taglio degli organici"

"Diversamente dalle precedenti crisi affrontate dalla manifattura moda in provincia di Macerata negli ultimi decenni, questa volta la crisi produttiva ha colpito trasversalmente tutti i segmenti di mercato: dal prodotto di largo consumo, al prodotto di qualità, al prodotto griffato". È un vero e proprio allarme quello lanciato da Marco Cesar Bracalente, segretario generale della Filctem Cgil di Macerata rispetto ad un comparto, quello della moda, in cui ricadono settori, come il tessile, l’abbigliamento e le calzature, che hanno ancora un peso significativo nella nostra realtà.

"A partire dall’estate 2023 – sottolinea Bracalente – c’è stato un forte rallentamento dei volumi produttivi, una riduzione che ha avuto come conseguenza, dal secondo semestre 2023 ad oggi, una vera e propria esplosione del ricorso agli ammortizzatori sociali, sia da parte dei produttori finali, sia da parte della filiera a essi connessa". Si tenga presente che nelle Marche le esportazioni del comparto moda, nel primo semestre di quest’anno, sono diminuite del 5,7%, pari ad un valore di circa 72 milioni di euro rispetto allo stesso periodo del 2023. "Per noi è inaccettabile – afferma il segretario Filctem – pensare di affrontare la crisi produttiva attraverso la riduzione degli organici. In alternativa chiediamo, e rivendichiamo, il ricorso a tutti gli ammortizzatori sociali disponibili".

Una richiesta che poggia su due precise considerazioni. "La prima: in questo periodo, evitare i licenziamenti dovrebbe essere interesse comune e principale di tutte le parti sociali interessate alla buona salute del distretto, perché chi venisse licenziato oggi, diversamente dal passato, avrebbe meno possibilità di essere reimpiegato in aziende del comparto, visto che la crisi colpisce tutte le fasce di mercato sulle quali è attiva la manifattura moda nel nostro territorio. La seconda: siamo fermamente convinti che il ricorso agli ammortizzatori sociali non sia sufficiente né per le aziende né per i lavoratori. Per i lavoratori è un sacrificio stare in cassa integrazione, non è un regalo. Se è vero che questa crisi sta mettendo in difficoltà molte realtà, è altrettanto vero che negli ultimi trent’anni la manifattura della moda ha registrato utili importanti. Siamo disposti a discutere degli ammortizzatori sociali, ma al tempo stesso chiediamo che vengano reinvestiti gli utili e che ci siano nuovi investimenti, innovando i processi produttivi, le strategie di promozione del prodotto e l’ambiente di lavoro".

f. v.