"La critiche sono legittime. Gattafoni fa la vittima"

Il presidente del Cosmari Paolo Gattafoni si rifugia nel vittimismo di fronte a legittime critiche. In gioco non ci sono carriere personali o la difesa dei partiti di riferimento, ma la qualità della gestione pubblica dei rifiuti e i pesanti rincari della tariffa che colpiscono i cittadini. A parlare è il sindaco di Montecassiano Leonardo Catena (nella foto), dopo l’intervento di Gattafoni sul sit-in di venerdì scorso, che aveva visto la partecipazione del candidato governatore Matteo Ricci. E anche quella dello stesso Catena.

"È un dato di fatto – prosegue il primo cittadino – che la maggioranza di destra, oggi al governo dei principali Comuni del Maceratese, ha interrotto una prassi di collaborazione istituzionale che aveva garantito in passato scelte condivise. Quando i Comuni erano a guida centrosinistra, si eleggeva un presidente espressione della maggioranza, ma si assegnava alla minoranza la maggioranza del cda, per garantire decisioni realmente unitarie. La destra ha invece deciso di occupare tutte le posizioni, nominando sia il presidente sia la maggioranza del cda. È venuto meno così il principio cardine della governance condivisa, e i risultati sono sotto gli occhi di tutti: immobilismo, finanziamenti milionari persi e aumenti della Tari".

Catena ricorda il documento dei sindaci civici e di centrosinistra inviato a tutti i membri del cda e dell’assemblea per "denunciare la situazione critica del Cosmari e i rischi che ne derivano". "Ma la maggioranza ha scelto di ignorare l’appello, evitando persino di inserire il tema all’ordine del giorno dell’assemblea – prosegue -. Scappare dalle responsabilità politiche non risolve i problemi: li aggrava. Chi danneggia il Cosmari non sono i sindaci che denunciano la situazione, ma chi rifiuta di affrontarla. Resta valido l’invito dei sindaci civici e di centrosinistra a convocare un’assemblea – conclude - in cui discutere senza ulteriori rinvii delle scelte strategiche necessarie per il futuro del servizio".