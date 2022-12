La Croce Rossa aiuta 100 famiglie

di Giorgio Giannaccini

I volontari della Croce Rossa di Porto Potenza non sono rimasti con le mani in mano nemmeno a Natale, e anzi hanno aiutato cento famiglie indigenti della città e non solo, consegnando a loro dei pacchi alimentari. Ma, in tutto ciò, hanno avuto un occhio di riguardo pure per i più piccoli donando così una settantina di giocattoli. A darne notizia è il presidente dell’associazione, Matteo Carlocchia. "Questo a dimostrazione che la Croce Rossa non è solo ambulanza – osserva lui –, ma da sempre è attiva con un’area sociale per combattere la povertà e l’emarginazione, fornendo a chi è in difficoltà cibo e vestiario". Tant’è che nel periodo natalizio hanno avviato diverse iniziative per raccogliere risorse e alimenti, per poi donarli ai più bisognosi. "In tutto abbiamo dato conforto a cento famiglie, tra Porto Potenza, Potenza Picena e Porto Recanati – riprende Carlocchia –. E sfatiamo un mito: tante erano famiglie italiane, così come ce ne sono diverse di origine asiatica e africana. La consegna dei pacchi, con all’interno generi di prima necessità (olio, farina, pasta, biscotti, tè, caffè, ortaggi, succhi di frutta), è partita nei giorni scorsi e sta proseguendo. E, dato che è Natale, abbiamo aggiunto dei dolci a tema: pandori, panettoni e torroni. Ma questo è stato possibile grazie alle due collette alimentari che abbiamo effettuato al Sì con Te e al Maxi Coal di Porto Potenza, con la collaborazione della Caritas locale e Lyons Club Recanati-Loreto. Inoltre – aggiunge Carlocchia – va ringraziata la generosità dell’imprenditore Toni Iorio della Ir Costruzioni Generali, il quale ha donato 60 pacchi alimentari. E ancora, abbiamo svolto una cena di solidarietà al ristorante "La Cipolla D’Oro". Tra la sensibilità di chi ha partecipato, e di altri sponsor come B-Chem, Psp Scavi e Castagna Costruzioni, abbiamo raccolto 3mila euro, che ci permetteranno di andare avanti con i pacchi alimentari per i prossimi mesi". Ma c’è stato spazio anche per la distribuzione di regali ai bimbi poveri: "Alla Vigilia di Natale, grazie a una donazione di Amazon, abbiamo consegnato vari giocattoli a circa 70 bambini, tra cui puzzle e peluche, con un volontario vestito da Babbo Natale – sottolinea Carlocchia –. Una grande emozione vederli sorridere. Intanto abbiamo aperto un centro d’ascolto in piazza Matteotti, ossia uno sportello sociale, dove chiunque si potrà rivolgere all’associazione, questo ogni lunedì pomeriggio e sabato mattina".