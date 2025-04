La Croce Verde a Roma per il funerale di Papa Francesco

Anche un presidio della Croce Verde a Roma oggi per il funerale di Papa Francesco. È arrivata la chiamata dalla Rete nazionale misericordia e solidarietà, a cui è associata, per fornire supporto sanitario e assistenziale alla cerimonia e al corteo delle esequie, che richiameranno una folla nella capitale. Tanti volontari si sono messi a disposizione ed è partita da Civitanova un’ambulanza con cinque persone a bordo: Diego Perrone, Angela Cassanelli, Giovanni De Santis, Monica Totaro e Daniele Pecorari. Hanno caricato defibrillatori, zaini da soccorso completi di kit di rianimazione, kit di misurazione dei parametri vitali, kit di medicazione e teli porta feriti. Il luogo di concentramento è stato organizzato all’aeroporto di Centocelle. Una volta registrato alla sala operativa nazionale, l’equipaggio è stato dirottato all’inizio di via della Conciliazione, per effettuare turni di sei ore con altrettante di riposo. Dopo il primo turno, i volontari civitanovesi si sono messi in fila per rendere omaggio alla salma del Pontefice. "Siamo passati accanto a Papa Francesco e quello che abbiamo provato non può esprimersi a parole, è più forte di qualsiasi cosa terrena" è il messaggio che hanno invitato alla sede di Civitanova, dove sono rimasti i colleghi. In tanti avrebbero voluto fare parte della spedizione, ma la scelta del quintetto è stata fatta dopo una valutazione basata sull’esperienza rispetto a situazioni di emergenza. Lo scorso settembre una numerosa delegazione della Croce Verde aveva partecipato all’Angelus raccogliendo la benedizione di Papa Francesco.